Bij Berkdijk zijn ze verbaast over niveau Jong Brabant: ‘Is dit nou een titelkandidaat? Niks van gezien’

“Is dit nou een titelkandidaat? Daar heb ik niks van gezien.” Die opmerkingen hoorde Pieter Elias, trainer van Berkdijk, na afloop van de wedstrijd over het spel van Jong Brabant. “Waar ik ze niet over hoorde: zou dit ook niet onze verdienste kunnen zijn geweest”, zegt de Tilburger. “Want dat was ook zo. We hebben heel goed partij gegeven. Sterker nog: het was een gelijkwaardige wedstrijd, waarin de kansen schaars waren. En dat is een pluim waard voor ons collectief.” Waar Elias ook gelukkig mee was: “We zijn niet in de valkuil getrapt om te veel te willen. We hebben het puntje gekoesterd, het koppie erbij gehouden.”