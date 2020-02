Bij deze Brabantse amateurteams is het altijd code oranje

Vijfde klasse E FC De Rakt ziet aanvraag bij KNVB voor zaterdagdu­el beloond met een 4-3 winst

15:48 FC De Rakt heeft momenteel de minste verliespunten in de vijfde klasse E. De Udense ploeg kwam zaterdagavond al in actie en werd beloond met drie punten. De Udenaren waande zich in geluk, omdat de KNVB eerder een aanvraag goedkeurde.