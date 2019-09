Bij DSC zit op dit moment alles mee

Aan alles is te zien dat Roland Timmermans (51) het prima naar zijn zin heeft bij DSC. Een praatje hier, een gezellig onderonsje daar. En nog belangrijker: de club is na een afwezigheid van twee seizoenen weer terug in de derde klasse. ,,Op dat niveau hoort DSC ook thuis", steekt Timmermans van wal. De Schijndelaar nam vorig seizoen het stokje over van Arian Meeuwsen en loodste DSC direct naar een overtuigende titel. Bovendien werd met het imposante aantal van 69 punten het clubrecord verpulverd. ,,Normaal gesproken zou je met zulke cijfers al in maart of april feest kunnen vieren. Omdat Maliskamp ook bleef winnen, viel de beslissing pas op de laatste speelronde", blikt Timmermans terug.