Bij elkaar blijven als uitdaging voor BLC: ‘In de voorbereiding liep het al lekker’

Vijfde klasse E Het is gezellig in de kantine na Ire­ne-Ollandia, Ollandia-coach hoopt op een duet met trainer van Irene

20 oktober Ollandia won met 0-3 bij Irene uit Gemonde en na afloop bleven er veel Ollanders nog even hangen in de kantine, waar het onwijs gezellig was. Ollandia-coach Bas van Engelen hoopte de winst af te sluiten met een duet met Irene-coach Michael van der Wal, maar of het daarvan is gekomen? Later zullen we het weten.