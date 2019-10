Bij HRC'14 vindt maar een speler vaak het net: voorstopper Tom Verhoeven

HRC’14 – DSS’14 2-2 (1-1) 8. Tom Verhoeven 1-0, 26. Ferry Hellingerwerf 1-1, 58. Chafik Allali 1-2, 61. Tom Verhoeven 2-2.

,,Dit blijft elke week weer ons probleem, we scoren te weinig. Nu hebben we ook weer genoeg kansen gehad alleen we missen een echte afmaker. Op basis van het spel hebben we te weinig gekregen, maar dat overkomt ons vaker. Het is heel frustrerend”, concludeerde HRC’14-coach Harald van Deelen. DSS’14-leider Anthonio van de Pol kon zich vinden in de remise. ,,Ik denk dat het een terechte uitslag is. Het is jammer dat we onze voorsprong zo snel weggeven, maar met een punt mogen we niet klagen.

Bij HRC’14 wordt het net moeilijk gevonden dit seizoen. De enige die het doel wel makkelijk weet te vinden is Tom Verhoeven. Opvallend genoeg is Verhoeven voorstopper, maar dat weerhoudt hem er niet van om doelpunten te maken. Ook nu scoorde hij weer twee keer. ,,Tom is altijd scherp voor het doel en dan moet je nagaan dat hij onze voorstopper is. Ik ga hem niet naar voren zetten, want achterin is hij ook een uitstekende speler. Het moet gewoon gaan lopen bij ons. We moeten voorin meer vertrouwen krijgen en dan vallen die doelpunten vanzelf, alleen nu zit het even niet mee.”

RKVSC – Ophemert 1-3 (1-2) 44. Cees de Cocq van Delwijnen 1-2.

RKVSC-coach Ad Schipper vond de nederlaag van zijn team terecht. ,,We kregen in de eerste helft kansen op de 1-0 en als we die maken dan hadden we de wedstrijd kunnen winnen. We hebben een selectie op leeftijd en verdedigen kunnen we beter dan aanvallen. Helaas kwamen we op achterstand en in de tweede helft kwamen we conditioneel tekort.”

De gemiddelde leeftijd bij RKVSC is volgens Schipper erg hoog. ,,We hebben vijf á zes spelers die al bijna de leeftijdsgrens van veertig jaar aantikken. Ze zijn erg oud, maar we hebben ook geen jongere spelers. We moeten zorgen dat we op voorsprong komen, want als dat zo is dan kunnen we ons ingraven en dan is een goed resultaat mogelijk. Als we op achterstand komen dan krijgen we het ontzettend lastig. We moeten er maar het beste van maken dit seizoen.”

SBV – OKSV 0-0.

,,Het duel is nooit echt een wedstrijd geworden want de scheidsrechter legde steeds het duel stil en dat was jammer”, aldus John Putters, trainer van SBV. ,,Gezien het spelbeeld hadden we moeten winnen. Zeker in de eerste helft hadden wij de overhand en lieten we enkele goede kansen onbenut”, zag trainer Fred Donkers van OKSV.

Misschien wilde de scheidsrechter een winnaar hebben, want hij liet bijna een kwartier extra doorvoetballen. Fred Donkers weet waarom. ,,Dit was wellicht de zuivere speeltijd, want de scheidsrechter zette steeds zijn klok stil zodra de bal uit was of bij een te nemen vrije trap.”

Ruwaard – MOSA’14 1-1 (1-1). 31. Olaf Bosch 0-1, 43. Sjors Euser 1-1.

,,Zeer en zeer teleurstellend. Mijn spelers hebben geen minuut de intentie gehad om deze wedstrijd te winnen. Al met al een troosteloze middag”, beschreef Ger Romeijnders, trainer van Ruwaard het duel.

,,Beide ploegen kregen mogelijkheden om te scoren. De beste kansen waren voor ons. Zo hadden we wellicht een strafschop moeten krijgen. Maar al met al is deze uitslag de juiste afspiegeling van de wedstrijd”, vindt Nick van den Helm (elftalleider van MOSA’14).

Volgens Ger Romeijnders is het tekenend voor het slechte spel van zijn ploeg dat een veteraan de mogelijkheid kreeg om zich positief te onderscheiden. ,,Normaal is de 48-jarige Tekin Bilsel mijn keeperstrainer, maar hij stond vandaag in het doel en was voor mij de man van de wedstrijd.”