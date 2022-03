Bizar eigen doelpunt van Gassel tegen Festilent: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Vierde klasse HFestilent speelden iet groots, maar won ruim van Gassel. De 2-0 was de meest opvallende goal van de middag. Een Gassel-verdediger kopte de bal recht omhoog en wilde hem in tweede instantie wegkoppen, maar kopte hem recht over zijn eigen keeper.

Festilent – Gassel 5-1 (1-0) 44. 1-0 Van Dongen, 51. Eigen doelpunt 2-0, 74. Van Dongen 3-0, 78. 3-1, 83. Van Dongen 4-1, 88. Van Son (pen) 5-1.

,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs als hij praat over het eigen doelpunt van Gassel. ,,We gaven een lange bal naar voren, richting de 16-meter van hun. Een verdediger van Gassel wilde de bal wegkoppen, maar kopte recht omhoog. Vervolgens wilde hij de bal in tweede instantie terugkoppen op zijn keeper, maar hij had niet gezien dat zijn keeper uit kwam om de bal te pakken. Het gevolg was dat hij de bal dus over de uitkomende keeper kopte”, grinnikt Jacobs. ,,Maar goed, dit paste ook wel mindere niveau van de wedstrijd”.

Juliana Mill – Herpinia 2-2 (1-0) 03. 1-0, 62. Megens 1-1, 74. Megens 1-2, 90. Eigen doelpunt 2-2.

,,Ik ben echt teleurgesteld”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,We hadden hier gewoon moeten winnen.” Het dieptepunt van de wedstrijd was volgens Hendriks de 94e minuut. ,,Zij namen een corner, die bij de eerste paal terecht kwam. Een verdediger van ons wilde de bal wegschieten, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Vervolgens ging de bal via een curve in ons eigen doel”, zegt Hendriks. ,,Zuur, omdat het ook nog eens in de laatste minuut was.”

Achilles Reek – SIOL 0-3 (0-0) 46. 0-1, 70. 0-2, 80. 0-3.

,,We speelden nog wel een goede eerste helft, maar in de tweede helft geven we het weg”, zegt Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. ,,We hadden bij rust voor moeten staan, maar dat gebeurde helaas niet. Vervolgens krijg je snel na rust de 0-1 tegen en dan is het klaar.”

NLC 03 – SCMH 0-1 (0-0) 87. Jorn de Koning (pen) 0-1, Rood: Bijl (NLC’03).

,,Het werd tijd dat het een keer mee zat”, lacht SCMH-trainer Stan Vos. Hij zag zijn ploeg in de slotfase de wedstrijd over de streep trekken. ,,We kregen voldoende kansen om de wedstrijd eerder te beslissen. Uiteindelijk krijg je een terechte penalty waardoor je een ideale kans krijgt om de wedstrijd te beslissen”, zegt Vos. NLC’03-trainer Willem van Kreij nam zijn ploeg niks kwalijk na de nederlaag. ,,We hebben er hard voor gewerkt, maar het gelukt ontbreekt op dit moment een beetje”.

Vorstenbossche Boys – SJO/SSA Vesta’19 3-1 (3-0) 25. Dortmans 1-0, 27. Dortmans 2-0, 37. Raaijmakers 3-0, 85. De Vocht 3-1.

Bij Vorstenbossche Boys is trainer Dennis Meier ziek, waardoor assistent-trainer Wibo Scholtus de taken over heeft genomen. Niet dat het veel uitmaakt, want de jongens uit Vorstenbosch overtuigen ook onder de assistent-trainer. ,,Ze hebben echt gedisciplineerd gespeeld en de wedstrijd voor rust al beslist. Ik ben echt trots”, zegt Scholtus. Vesta-trainer Mark Strik zag zijn ploeg vooral slordig spelen. ,,Veel passes kwamen niet aan. Bovendien was de wil om te winnen bij Vorstenbossche Boys groter dan bij ons”.

FC De Rakt – Cito 5-2 (2-0) 15. Kruyssen 1-0, 16. Polat 2-0, 49. Mertens 3-0, 62. Geelkerken 4-0, 80. Guler 4-1, 83. Korkmaz 4-2, 89. Mertens 5-2.

Cito leed een pijnlijke nederlaag en moet daardoor de koppositie afstaan aan FC De Rakt. De Rakt heeft evenveel punten als Cito en Vorstenbossche Boys (33 punten), maar een beter doelsaldo. Cito-aanvoerder Murat Korkmaz had er flink de pest in. ,,Het waren allemaal individuele fouten. Daar valt gewoon niet tegenop te voetballen”. De Rakt-trainer Eus Marijnissen vond dat zijn team terecht had gewonnen. ,,We waren op alle fronten beter en ben zeer te spreken over het resultaat. Dat je na vandaag koploper bent, is helemaal mooi meegenomen.”

SES – Ulysses 2-0 (1-0) 23. 1-0, 89. 2-0.

In tegenstelling tot de afgelopen weken, zag Ulysses-trainer Manfred van Erp zijn ploeg aardig spelen en hard werken. ,,Alle jongens hebben vandaag 100% inzet getoond, alleen jammer dat het niet mee zat. Ik vond zelfs dat we onverdiend hadden verloren vandaag. Hopelijk kunnen we op deze manier doorgaan en nog wat punten pakken.”