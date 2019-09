Blauw Geel’38 en Dongen houden elkaar in evenwicht

Blauw Geel’38 had volgens trainer Niels van Casteren voor rust al lang twee of drie keer moeten scoren. ,,We stonden vijf keer voor het doel van Dongen. Één doelpunt maken, is te weinig. We hebben het duel voor rust verloren. “ Danny Verbakel maakte de 1-0, vijf minuten voor tijd werd het 1-1.