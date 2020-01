Blauw Geel’38 en OSS’20 hebben aan één goal genoeg voor drie punten

OSS’20 is de tweede seizoenshelft begonnen met een 0-1 zege bij Groene Ster. Jos Peltzer maakte al vroeg in het duel de enige treffer. ,,We hadden het duel voor rust onder controle”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

In de tweede helft had het team moeite met het opportunistische spel van de thuisploeg. Toch kreeg Groene Ster weinig kansen. Het duurde tot de laatste zes minuten voor de Limburgers gevaarlijk werden. In die fase kwam de bal tegen de lat. Ook kopte een speler van Groene Ster over.