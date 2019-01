Blauw Geel'38 haalt uit in Haaksbergen en scoort vijfmaal tegen HSC'21

Derde divisie b OSS’20 wint Brabants onderonsje van OJC Rosmalen

26 januari OJC Rosmalen moest zaterdagavond zijn meerdere erkennen in OSS’20. De hekkensluiter in de Derde Divisie B had lang zicht op een gelijkspel, maar in de slotfase trok OSS’20 toch aan het langste eind.