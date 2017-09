Blauw Geel'38 hoopt op bekerstunt tegen VVV-Venlo

Scheidsrechter Frans (74) fluit al 42 jaar lang: 'Van sommigen had ik de opa kunnen zijn'

7:24 VUGHT - Frans Vissers is met zijn 74 jaar de oudste scheidsrechter uit de regio die nog wedstrijden van eerste elftallen in het amateurvoetbal fluit. Als grensrechter had hij het profvoetbal kunnen halen, maar liever nam de Vughtenaar de fluit in de hand. Dat doet hij inmiddels alweer 42 jaar lang, en voorlopig wil hij nog niet van stoppen weten.