Blauw Geel'38 krijgt onverwacht pak slaag van Hercules, wedstrijd na een halfuur al gespeeld

,,We waren vandaag verdedigend dramatisch. Elke aanval van Hercules was gevaarlijk en leverde een kans op. De eerste fase van de wedstrijd speelden we aan de bal nog prima en creëerden we een aantal mogelijkheden, maar nadat de derde goal viel, was het over en uit en werd het van erger nog erger! Ik ben met name zeer teleurgesteld na dit optreden. We hadden van onze laatste vijf wedstrijden vier keer gewonnen en maar één treffer tegen gehad, dus dit was zeer teleurstellend en kwam zeer onverwacht”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.