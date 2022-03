Blauw Geel'38 speelt een uur met een man meer, maar profiteert niet en verliest

Voetballend gezien was Blauw Geel voor rust de bovenliggende partij, maar dat wist de ploeg niet te vertalen in goals. De enige uitgespeelde kans kwam terecht bij Jay van Boxtel, die zijn schot geblokt zag worden. Ook was Aria Hashemi attent bij een mogelijkheid voor de gasten. Het hoogtepunt van de eerste helft was een directe rode kaart voor EVV-doelman Michel Verkruysse, die de doorgebroken Koen van der Zanden onderuit kegelde.

,,De eerste helft was dik in het voordeel van OSS’20. Helaas gingen we maar rusten met 1-0. We kregen in de tweede helft nog drie honderd procent kansen. Voetbaltechnisch was de eerste helft voor ons en de tweede voor UNA, maar als je kijkt naar kansen, was de verhouding acht of tien tegen vier. We missen effectiviteit dit seizoen”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.