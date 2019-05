Blauw Geel’38-speler Van den Nieuwenhof (16) jongste doelpuntenmaker in de derde divisie

UNA - Blauw Geel’38 1-4 (1-2). 2. Koen van der Zanden 0-1, 14. Brian Boogers 1-1, 38. Joey Hellstern 1-2, 83. Koen van der Zanden 1-3, 89. Ben van den Nieuwenhof 1-4. Rood: 75. Yanick Derix (UNA).

Moment van de wedstrijd: De rode kaart van keeper Yanick Derix. Ben van den Nieuwenhof staat alleen voor de keeper, die de bal buiten de zestien meter stopt met zijn hand.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ben van den Nieuwenhof maakt zijn eerste doelpunt in het eerste elftal. Hij is met zijn zestien jaar de jongste doelpuntenmaker ooit bij Blauw Geel 1 en in de derde divisie.

OSS’20-Dongen 1-2 (0-0). 60. Roshendly Saez 0-1, 70. Rob van Sonsbeek 1-1, 91. Glenn Kools 1-2.

Moment van de wedstrijd: Het afgekeurde doelpunt van OSS’20, omdat een speler van de eigen ploeg in de baan van het schot stond. Buitenspel, volgens de grensrechter. Dat was de 2-1 geweest.

In de extra tijd werd Remon Koenen gelanceerd op de vleugel. Zijn voorzet bereikte Glenn Kools, die vanaf de rand van de zestien meter de luidbejubelde 1-2 binnenschoot namens Dongen. ,,We zijn nu defintief zeker van een nieuw seizoen in de derde divisie. Missie geslaagd”, juichte Dongen-coach Ruud Kaiser.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het is veel leuker om zelf te winnen dan af te wachten wat er op andere velden gebeurt. Ik ben apetrots op mijn spelers. Komende week gaan we het seizoen voor eigen publiek op een mooie manier afsluiten tegen HBS”, sprak Kaiser.

ADO’20 - OJC Rosmalen 0-1 (0-0). 65. Jesse Dibbets 0-1.

Moment van de wedstrijd: Na goed doorzetten noteerde OJC-aanvaller Jesse Dibbets halverwege de tweede helft de bevrijdende 0-1 namens OJC. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen. Wel hadden we uit moeten lopen naar 0-3", vond OJC-coach Mark Schenning.