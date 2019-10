Blauw Geel’38 stunt met zege op koploper HSC’21

Blauw Geel’38 - HSC’21 3-2 (0-1). 18. Stef Ottink 0-1, 37. Hidde van Dijk 0-2, 53. Niels Wouters 1-2, 72. Danny Verbakel (pen.) 2-2, 89. Danny Verbakel (pen.) 3-2.

Blauw Geel’38 klopte koploper HSC’21 met 3-2. ,,Maar we hadden zomaar dik kunnen verliezen”, zei trainer Niels van Casteren. Zijn team stond met 0-2 achter en kwam net na rust goed weg dat het geen 0-3 werd. Mede door twee strafschoppen won de thuisploeg alsnog.

Bijzonder was de reservebeurt voor middenvelder Mustafa Güler. Hij viel pas tien minuten voor tijd in. Martijn van Kessel stond in plaats van de routinier in de basis.

DEM - OSS’20 1-3 (0-2). 15. Tim Waterink 0-1, 20. Jos Peltzer 0-2, 50. Brian Campman 0-3, 73. Kick de Goede 1-3.

OSS’20 had het duel met promovendus DEM na vijftig minuten spelen beslist. Tim Waterink, Jos Peltzer en Brian Campman scoorden. ,,Tot de 0-3 ging het aardig, daarna dachten we dat het al gespeeld was”, meende OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Helaas konden we ons niveau niet vasthouden. “

De Ossenaren staan nu tweede en hebben nog een wedstrijd minder gespeeld dan koploper HSC’21. Die ploeg heeft maar één punt meer gepakt in de derde divisie zondag.

Dongen - FC Lienden 4-1 (2-0). 10 Asrih 1-0, 35. De Man 2-0, 75. Felomina 2-1, 89. Bellahsan 3-1, 90. Asrih 4-1.

Dongen liet in de eerste helft bij vlagen geweldig veldspel zien en was overduidelijk de sterkere partij ten opzichte van FC Lienden. Nassim Asrih, in tegenstelling tot de laatste weken startte hij als aanvallende middenvelder, was ongrijpbaar voor de defensie van de bezoekers. Het resulteerde in een 2-0 ruststand voor de Dongenaren dankzij goals van Asrih en spits Robin de Man.

De thuisploeg zakte in de tweede helft wat weg, kreeg een goal tegen uit een met het hoofd verlengde vrije trap en zag rechtsback Mohamed Mansaray vertrekken met een rode kaart. De back liep door op een speler van FC Lienden, maar de kaart was wat zwaar bestraft.

Het werd billenknijpen tot vijf minuten voor tijd. Lienden kreeg een vrije trap op het middenveld, Dongen-verdediger Luuk Hultermans liep slim nog even door met de bal en werd onderuit getrapt: ook een rode prent aan de kant van de bezoekers.

Jawad Bellahsan had het veld toen al betreden voor de Dongenaren. De buitenspeler zag de scheidsrechter naar de stip wijzen, eiste de bal op en faalde niet oog in oog met de doelman van zijn oude werkgever: 3-1. Asrih maakte het Dongense feestje compleet door er 4-1 van te maken met een prachtige boogbal in de lange hoek.