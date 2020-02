Blauw Geel'38 treft oude bekende Rick Polman, die zijn bekende specialiteit laat zien: doelpunten maken

Derde DivisieEen oude bekende is vaak niet voor niets een oude bekende, maar in de voetballerij werkt dat toch anders. Clubhoppers, ze bestaan zelfs in de laagste regionen van de kelderklasse. De derde divisie scharen we daar zeker niet onder en hier liet een oude bekende juist zien dat hij nog bekend was om zijn handelsmerk: doelpunten maken. Dat deed Rick Polman tegen Blauw Geel'38 in de tweede helft.

EVV - Blauw Geel’38 2-0 (0-0). 51. Rick Polman 1-0, 53. Siem van Dijk 2-0.

Blauw Geel’38 liep in het Limburgse Echt tegen een 2-0 nederlaag aan. Rick Polman, voorheen speler van de mannen uit Veghel, maakte vlak na rust de 1-0. Siem van Dijk zette even later de 2-0 op het bord. ,,Het was een redelijk goede eerste helft en een hele matige tweede helft”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren. ,,Voor rust hebben zij niet tussen de palen kunnen schieten, in de tweede helft wilden we te veel combineren.”

De club heeft overigens twee versterkingen binnen voor het nieuwe seizoen. Jay van Boxtel (22) en Lars Loermans (20) komen van hoofdklasser Juliana’31 uit Malden. ,,Omdat Zain Moghal weggaat, hebben we Jay gehaald als nieuwe aanvallende rechtervleugelverdediger”, reageerde Van Casteren. ,,Loermans hebben we gehaald als dynamische, aanvallende middenvelder met scorend vermogen.”

OSS’20 - DEM 0-2 (0-1). OSS’20 heeft voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd verloren. DEM uit Beverwijk was op een moeilijk bespeelbaar veld met 0-2 te sterk. Bryan Herraez Callego scoorde in de tiende minuut. Mike Adrichem zorgde in de extra tijd voor de tweede en beslissende treffer. De Ossenaren hadden voor rust ook moeten scoren.

,,Als je vooraf had gezegd dat we in februari voor het eerst zouden verliezen, had ik daar voor getekend”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Hoe vervelend het ook is, er is niets aan de hand en we moeten er niet apathisch over gaan doen. Het gaat er om hoe we het oppakken als ploeg.”