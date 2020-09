Blauw Geel’38 vindt na rust zijn scoringsdrift

OverzichtDe tweede speelronde van het amateurvoetbal is van start gegaan. Zie hieronder wat jouw club presteerde in het tweede weekend van september.

Derde divisie zondag

Blauw Geel’38 - Hoogland 5-1 (1-1). 5. Jay van Boxtel 1-0, 45. Bas Wobbes 1-1, 48. Niels Wouters 2-1, 75. Jari Koenraat 3-1, 87. Jari Koenraat 4-1, 88. Koen van der Zanden 5-1.

,,Ja dit is een heerlijk gevoel”, aldus Blauw Geel-oefenmeester Niels van Casteren. ,,Twee wedstrijden, zes punten en dan thuis met 5-1 winnen.”

Wel steekt Van Casteren de hand in eigen boezem. ,,We geven het helaas onnodig weg voor rust door een verdedigende fout waarbij we te vroeg instappen, maar dat maakt het des te knapper hoe de jongens vervolgens uit de kleedkamer komen. Die scoringsdrift typeert onze intentie voor dit seizoen, zo willen we doorgaan

OSS’20 - HSC’21 2-0 (2-0). 6. Tom Pijnenburg 1-0, 19. Tim Waterink 2-0.

De Ossenaren speelden voor rust een redelijk goede partij. Pijnenburg rondde al in de zesde minuut af, Waterink schoot in de negentiende minuut raak. De thuisploeg had het in de tweede helft lastiger met de gasten uit Haaksbergen, die vooral verdedigden. ,,We hadden een minuut of tien een opleving, verder hobbelde de wedstrijd naar het einde toe”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Zes punten in twee duels is goed, aan de bal zullen we beter moeten.”

Dongen - OFC 0-1 (0-1). 27. Bilal El Amrani 0-1

Eén moment van onachtzaamheid deed Dongen gistermiddag de das om tegen OFC. Het was de 27ste minuut, toen een miscommunicatie leidde tot balverlies. Via het been van een verdediger kwam de bal vervolgens voor de voeten van Bilal El Amrani terecht. De OFC’er was koelbloedig en schoot zijn ploeg op voorsprong.

,,Soms heb je wedstrijden waarbij het resultaat je teleurstelt, maar je tevreden bent over het spel. Ik denk dat de neutrale toeschouwers ons vandaag meer dan een gelijkspel hadden gegund”, zei trainer Osman Erbas van de derdedivisionist na afloop. ,,Zij hebben één kans gehad, zeker na rust hebben we ze volledig in hun strafschopgebied opgesloten. We hebben risico genomen en veel energie in de wedstrijd gestopt. Zij wisten het echt niet meer, groeven zich in, raakten in paniek en schoten de ballen over de zijlijn. Het was billenknijpen voor ze. Onze pech was dat er steeds een voet, kont of rug tussen zat, waardoor we niet toe hebben geslagen. Je wacht dan op een bal die via de kluts goed valt.” Zoals bij OFC dus wel gebeurde.

De bezoekers uit Oostzaan kregen in de 95ste minuut nog wel een penalty, die gestopt werd door doelman Wessel Sprangers. ,,Maar die ontstond door het risico dat wij namen.” Kortom, Erbas ging met een dubbel gevoel naar huis. ,,Als je het resultaat loslaat, kunnen we tevreden zijn. We speelden tegen een titelkandidaat en dat zijn wij zeker niet. Hopelijk kunnen we dit spel vasthouden.”

Hoofdklasse B

Zon. Vierde klasse C

Right’Oh - Dussense Boys 4-6 (3-3) 15. Joeri van Heel 0-1, 19. Joeri van Heel 0-2, 28. Daniek Maas 1-2, 33. Jesse Vos 1-3, 41. Ruud van Dijk 2-3, 45. Youri van Gurp 3-3, 53. Joeri van Heel 3-4, 63. André Segeren 3-5, 74. Ruud van Dijk 4-5, 90. Harry Sassen 4-6.

Na de oorwassing van afgelopen donderdag - Dussense Boys verloor het bekerduel tegen aartsrivaal Be-Ready maar liefst met 1-7 - revancheerden de mannen van trainer André Vos zich voor deze zeperd. En dat in een duel waarin de liefhebbers van aanvallend voetbal volop aan hun trekken kwamen. Vos, voor de eerste keer hoofdtrainer, won zijn tweede duel op rij. “Dat is natuurlijk heel lekker.” Vorig seizoen zette Dussense Boys na de winterstop een heel goede reeks neer, bijna afgesloten met een periode. Vos: “Je merkt dat de supporters er ook in gaan geloven. Er was nogal wat volk. Da’s mooi.”

Volledig scherm Berkdijk-trainer Pieter Elias BERKDIJK - GSBW © Pix4Profs / Jules van Iperen

Zon. Vierde klasse D

Berkdijk - GSBW (1-1) 13. Daryll-Lee Maasland 1-0, 39. Melvin de Laat 1-1, 55. Rick Kuijpers 1-2. Rood: 56' Jelle van der Velden, doelman van GSBW.

In niets was te zien dat Berkdijk vorig seizoen slechts drie punten ga gebeurd. De ploeg speelde onder leiding van de nieuwe trainer Pieter Elias speelde na een wat roestige eerste helft na rust heel behoorlijk. Na het wegzenden van Van der Velden, die de doorgebroken Thom van de Ven onderuit had gehaald, kreeg de thuisclub voldoende kansen om tegen de degradant zijn tweede punt in deze nog prille competitie op te halen - vorige week werd bij Gloria UC 2-2 gelijkgespeeld -, maar pech (de paal) en koelbloedigheid voorkwamen dat.

Audacia – WSJ 2-5 (2-1). 12. Dirk van Ierland 1-0, 20. Harrie Hesselberth 1-1, 33. Ward Ketelaars 2-1, 59. Harrie Hesselberth 2-2, 70. Sonny Leermans 2-3, 85. Sonny Leermans 2-4, 90+2. Joey van Nieuwamerongen 2-5.

WSJ zat lang niet in de wedstrijd, maar boog dat na de pauze om. ,,In de tweede helft hebben we niks meer weggegeven”, aldus WSJ-trainer Frank de Brouwer. ,,Dat was de belangrijkste les uit de eerste helft.” Audacia kon de voorsprong bij rust niet vasthouden. ,,In de tweede helft lieten we het te vaak lopen, wat misging”, zei Audacia-spits Ward Ketelaars. ,,Het enige positieve is dat we, in tegenstelling tot vorige week, een betere eerste helft speelden.”

Het bijzondere aan het duel was dat nieuwkomers Hesselberth en Leermans twee keer scoorden. ,,Vooral de 2-4 was een schitterende goal”, jubelde De Brouwer. ,,Strak in de kruising. Ongelooflijk.”

Riel – Blauw Wit’81 2-1 (2-0). 5. Bart van Stiphout 1-0, 25. Bart van Stiphout 2-0, 63. Bas Jansen (pen.) 2-1.

Riel-trainer Nick van Vugt had graag gezien dat zijn ploeg de wedstrijd voor rust op slot gooide. ,,We hebben genoeg kansen gehad. De tweede helft niet, dat was bizar. Toen kregen we niks op de rit.” Collega Sofus de Rooij baalde van de nederlaag. ,,Na een zwak begin herstelden we ons goed. Gezien de score niet goed genoeg.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de bedrijvigheid van Riel-aanvaller Bart van Stiphout. ,,Hij had er meer kunnen maken, maar dat weet hij zelf ook”, aldus Van Vugt.

Jong Brabant – Chaam 5-3 (3-1). 4. Thomas Straatman (pen.) 1-0, 14. (pen.) 1-1, 26. Bram Vugts 2-1, 35. Bram Vugts 3-1, 52. Khalid Korch 4-1, 67. Luc Spierings 5-1, 81. 5-2, 87. 5-3.

De thuisploeg speelde een uur lang prima. ,,Gedomineerd is een groot woord”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard. ,,We speelden prima, maar het laatste halfuur is een leermoment. We waren te gehaast, niet geconcentreerd.”

Desondanks was het een feestweek voor Van den Bogaard. Hij werd voor het eerst vader van dochtertje Pux. ,,Prachtig, weinig slapen neem ik op de koop toe. Drie punten zijn ook wel lekker dus hier drinken we op!”

Viola – OVC’26 1-1 (0-0). 75. Appie Azaoug 0-1, 86. Tim Oomen 1-1.

Viola maakte het OVC behoorlijk lastig. ,,Ons tempo lag veel te laag”, baalde OVC-trainer Rob van der Kaaij. ,,Viola was wél bereid hard te werken.” Viola-coach Richard de Beer loofde zijn ploeg. ,,Dit is loon naar werken. Zij vonden geen oplossing, en wij waren af en toe gevaarlijk.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was het verschil in de nabeschouwing. Van der Kaaij noemde het instelling. ,,Als het voetballend niet lukt, moet je harder werken. Doe je dat niet, wordt het lastig.” Een omzetting en het gedisciplineerde spel bezorgde Viola een punt. ,,Ik ben zeer content met mijn spelers”, besloot De Beer.

VCB – Reeshof 1-4 (1-3). 19. Koen van Otterlo 0-1, 30. Stievie Semil 0-2, 37. Corné van den Hurk 1-2, 43. Niels Mutsaers 1-3, 88. Desley Mathieu 1-4.

Ondanks de nederlaag was VCB-coach Mathieu van der Steen tevreden met wat hij zag. ,,Ik had het gevoel dat we tegen een kampioenskandidaat lang in de wedstrijd zaten.” Reeshof-trainer Jurgen Bouwens prees VCB om de werklust. ,,Zij stelden er veel arbeid tegenover, maar ik heb bij 3-1 geen moment gedacht dat zij nog twee keer gingen scoren.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat beide ploegen een fysieke wedstrijd op een moeilijk bespeelbare mat legden. ,,Voor onze begrippen hebben wij goed gespeeld”, aldus Van der Steen. ,,Het was letterlijk en figuurlijk aanmodderen, maar 1-4 is gewoon netjes”, besloot Bouwens.