Blauw Geel'38 wint verassend van en bij titelkandidaat OFC, Van der Zanden benut in de blessuretijd een penalty

Het eerste halfuur was fantastisch. We hadden OFC helemaal in de tang. We zetten hen vroeg onder druk en ze kwamen niet over de middellijn. Iedereen had het gevoel dat we de drie punten mee naar Veghel zouden kunnen nemen. Dat was ook na rust zo. We hadden niet veel te duchten van OFC, op de doelpunten die ze maakten na. Het was na de 1-2 eigenlijk wachten op de 1-3, zoveel ruimte kregen we. We boekten uiteindelijk een dik verdiende overwinning", zei Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren.