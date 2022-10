Blauw Geel loot FC Utrecht in de tweede ronde van de KNVB Beker: ‘We gaan er alles aan doen om op eigen veld te spelen

Zaterdagavond was op ESPN de loting van de tweede ronde van de KNVB Beker. Voor het eerst in de 84-jarige historie van de club zat er ook een bolletje met de naam Blauw Geel in de koker. Het resultaat is dat de Veghelaren in de tweede week van januari het op eigen veld mogen opnemen tegen FC Utrecht.

,,Een tegenstander waar we erg blij mee zijn natuurlijk”, zei trainer Niels van Casteren een dag later. ,,FC Utrecht is na de traditionele top drie of vier misschien wel de grootste club die we konden treffen, ze zijn echt bovenkant eredivisie. We kijken er naar uit.”

Afgelopen donderdag liet Van Casteren al weten dat er bij een eventuele thuiswedstrijd wat hem betreft niet zou worden uitgeweken naar een stadion in de buurt. ,,Ik heb al met Edwin gesproken, onze voorzitter”, bleef hij bij zijn eerdere woorden. ,,We gaan er alles aan doen om gewoon op ons eigen veld te spelen, dat moet ook want anders spreken we over een veredelde oefenwedstrijd.”

Volledig scherm DEM - Blauw Geel in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. © Pro Shots / Ron Baltus

Zelfs als ESPN zou besluiten tot een live uitzending dan lijkt Blauw Geel daar reeds op voorbereid, er is dan immers meer licht nodig. ,,We zouden toch al nieuw licht krijgen, een LED installatie. Ze gaan er alles aan doen om die op tijd klaar te hebben. Maar zelfs als dat niet mocht lukken zijn er andere mogelijkheden. Zo huurde Sportlust’46 afgelopen week lampen om de wedstrijd live op televisie te krijgen.”

Trainingskamp

Dat de prestaties van de Veghelse voetballer inmiddels beginnen te leven binnen de gemeenschap merkte Van Casteren ten eerste donderdag al na terugkomst bij het sportpark. ,,Er stonden zo’n honderd supporters ons toe te zingen en in de kantine waren er hapjes en wat fustjes bier. Fantastisch.” Of dat nog niet genoeg was komt een eerdere gedane belofte van voorzitter Edwin van de Boom nu goed uit. ,,Edwin beloofde onze spelers een weekje vakantie op zijn kosten als we in Beverwijk zouden winnen. Ik heb het er al met hem over gehad of we dan eventueel vanaf 2 januari een dag of vijf naar Spanje zouden kunnen, als een soort van trainingskampje. We zijn er druk mee bezig om dat te regelen.” De wedstrijd tussen Blauw Geel en FC Utrecht wordt kort daarna gespeeld. Op 10, 11 of 12 januari.