Blauw Geel toont veerkracht en bekert door

Blauw Geel-coach Niels van Casteren startte met vier nieuwkomers in de basis; Tom Dekkers, Zain Moghal, Jeroen van Schoonhoven en doelman Ralph Vos. Laatstgenoemde pareerde na een kwartier een harde inzet van de gasten, waarna Sliedrecht-spits Dennis Verhoef de bal voor zijn voeten kreeg en de openingstreffer noteerde. Blauw Geel speelde een vrij matte eerste helft, maar kreeg in de persoon van Koen van der Zanden wél twee grote kansen. De behendige spits mikte na een vrije doortocht op de Sliedrechtse goalie en schoot halverwege de tweede helft in kansrijke positie over.