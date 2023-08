Blauw Geel’38 en HVCH ronde verder, bekerdroom Zwaluw VFC spat uiteen

Be-Ready leek al dood en begraven, maar is nu dicht bij handhaving: ‘Van zo ver gekomen, we mogen het niet meer weggeven’

Be-Ready speelt zondag op het sportpark van VCB in Biezenmortel de finale in de nacompetitie tegen DBS. Doel: handhaven in de derde klasse. Drie maanden geleden was zelfs de meest fervente supporter van de ploeg uit Hank ervan overtuigd dat degradatie onvermijdelijk was.