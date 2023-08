Blauw Geel’38 heeft aan een helft genoeg tegen Kloetinge bij start derde divisie, OJC Rosmalen wint bij TOGB

Afgescheur­de kruisband smet op afscheid van Jacky van Deutekom: ‘Ik ben zelden gebles­seerd geweest’

Hij mag bij Berghem Sport absoluut worden gezien als een clubicoon. Ruim zestien jaar speelde Jacky van Deutekom in het eerste elftal van de club. Nu is het mooi geweest voor de goedlachse verdediger. Hij had de club dit seizoen graag willen behoeden voor degradatie naar de tweede klasse, maar een zware kruisbandblessure gooide enkele weken geleden roet in het eten.