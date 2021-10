Blauw Geel’38 scoort twee keer, maar verliest van HSC’21

,,HSC was de eerste twintig minuten de betere ploeg en kwam terecht op voorsprong. Uit het niets kwamen wij op gelijke hoogte. Tot de rust waren wij sterker. Daarna was het wachten op de 1-2. Uit de omschakeling scoorden zij. Even later kopten wij een vrije trap binnen. Het zag er naar uit dat we de derde treffer zouden maken, maar het liep anders”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.