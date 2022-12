Blauw Geel’38-speler Koen van der Zanden overtuigt zijn trainer in ‘erg vervelend’ duel met OSS’20

derde klasse c 16-jarige ODC’er kan unicum voor DVG in derby niet voorkomen: ‘Als er iets komt, merk ik dat vanzelf’

Matai Seebregts is een speler die opvalt. Niet alleen vanwege zijn lengte en jeugdige gelaat, maar ook vanwege zijn spel. Hij is pas zestien jaar oud, maar is nu al steevast basisspeler voor de Boxtelnaren. In de verloren derby tegen DVG was hij een van de besten aan de kant van ODC.

27 november