Blauw Geel’38 wint en neemt afscheid van keeper door ongeldig Argentijns rijbewijs

Derde Divisie zondagEmilio Crusat stond zondagmiddag niet meer onder de lat bij de zege van Blauw Geel’38 op DEM. De keeper is vertrokken bij de club uit Veghel. Niet met de auto, want dat is volgens trainer Niels van Casteren nou net het probleem.

DEM - Blauw Geel’38 1-4 (1-1). 14. Niels Wouters 0-1, 42. Timo Wolters 1-1, 66. Koen van der Zanden 1-2, 67. Ben van den Nieuwenhof 1-3, 75. Vince Duits 1-4.

,,We kwamen goed uit de startblokken. De eerste twintig minuten waren voor ons. Na het openingsdoelpunt liepen we te ver achteruit, waardoor het veld te groot werd. We raakten de controle kwijt. In de tweede helft hebben we gedomineerd. Het was nadat wij de voorsprong weer hadden gepakt wachten op meer doelpunten”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

De ploeg uit Veghel staat weer in de positieve cijfers: 26 doelpunten voor en 25 treffers tegen. ,,We staan in de top-drie qua gemaakte doelpunten. We willen het meest scorende team zijn, dus gaat het de goede kant op”, zei Van Casteren.

De derde divisionist heeft overigens een nieuwe keeper. Nick Verbruggen vervangt Emilio Crusat, die vertrokken is bij Blauw Geel’38. Verbruggen keepte in de onder 23. ,,Emilio heeft een Argentijns rijbewijs en dat is niet geldig verklaard in Nederland. Hij heeft problemen met vervoer. Het ging niet meer”, legde Van Casteren uit. ,,We hebben met Joran van Zutphen en Nick Verbruggen twee jonge en talentvolle keepers, die onverwachts veel vlieguren kunnen maken.”

Blauw Geel’38: Van Zutphen; Van Boxtel, Dekkers, Zeller, Egmond (88. Bosch); Voets, Dobbelsteen (88. H. Van den Nieuwenhof); Van der Zanden (81. Loermans); Duits (85. Murt), Wouters (88. Besems), B.Van den Nieuwenhof.

HSC’21 - OSS’20 4-0 (2-0). 12. Cenk Uguz 1-0, 44. Yannik de Vries 2-0, 70. Yannik de Vries 3-0, 78. Juul Stokkers 4-0.

,,We begonnen goed aan de wedstrijd. Na de 1-0 waren we het een kwartiertje kwijt. Daarna waren we dominant en kregen we veel corners en gaven we veel voorzetten. We hadden de wedstrijd onder controle. Een minuut voor rust kregen we uit de omschakeling de 2-0 tegen. Dat was mentaal een tikkie. We startten de tweede helft goed. Na twintig minuten maakten we een fout en lag de 3-0 in het mandje. Een fout van de keeper leverde de 4-0 op”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

OSS’20 heeft zijn laatste vijf competitiewedstrijden niet gewonnen. Vier gingen verloren, tegen Dongen werd het 1-1. De ploeg is afgezakt naar de achtste plaats in de stand. De Ossenaren wonnen op 22 september in de tweede voorronde van de KNVB-Beker nog met 2-1 van HSC’21. ,,Als je kijkt naar verliespunten, staan we misschien wel dertiende”, zei Kreekels. ,,Het kan ook zomaar zijn dat het seizoen straks stopt, als je kijkt naar hoe het gaat met corona. De periode van niet spelen wordt dan misschien nog verlengd en voor we weer fit zijn en getraind hebben, is het alweer maart. Gemert moet nog 21 wedstrijden spelen. Dat zijn er bijna twee per week. Ik ben benieuwd. Voor ons komt even niet voetballen misschien niet goed uit, gezien de fase waarin we nu zitten.”

De oefenmeester heeft ondanks de achtste plaats nog veel vertrouwen. ,,De laatste vier wedstrijden hadden we moeten winnen. Deze niet”, meende Kreekels. ,,Toch zijn we niet helemaal weggespeeld tegen HSC’21. Voor mij is het belangrijk hoe de spelers tegenover mijn persoon staan. In een slechte fase zal het gevoel altijd anders zijn dan in een goede fase. We moeten denk ik in januari evalueren hoe het gaat.”

OSS’20: Hoefnagels; Spierings, Van Ginkel (49. Adriaans), Engelen, Eltink (49. Van de Rande); Zonnenberg, Calor (73. De Groot), Pijnenburg; Van der Velden (73. Leenders), Waterink, Peltzer.