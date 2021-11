Blauw Geel’38 wint met hondstrouwe Van Casteren aan het roer

Blauw Geel’38 - JOS Watergraafsmeer 3-1 (2-1). 17. Ben van den Nieuwenhof 1-0, 35. Niels Wouters 2-0, 40. Raven Bergwijn 2-1, 46. Migiel Zeller 3-1.

,,We hebben in de hele wedstrijd één kans weggegeven en dat werd meteen een doelpunt. Na de 3-1 was het wachten op de 4-1. We begonnen goed en hadden direct het bovenliggende van het spel. De eerste mogelijkheid leverde een treffer op. De eerste de beste aanval van JOS resulteerde in de 2-1. We namen net na rust het heft in handen. Migiel Zeller kopte de bal na een goed genomen vrije trap tegendraads binnen. We zijn niet meer in de problemen gekomen”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

De oefenmeester heeft deze week zijn contract met de derdedivisionist uit Veghel verlengd. De 42-jarige Herpenaar gaat op voor zijn zevende seizoen. ,,De club en ik hebben nog steeds dezelfde ambities: stappen maken in de derde divisie. Dat is de voornaamste reden dat we langer met elkaar doorgaan”, legde Van Casteren uit.

Blauw Geel’38: Van Zutphen; Van Boxtel, Dekkers, Zeller, Egmond; Voets, Dobbelsteen; Van der Zanden; B. Van den Nieuwenhof, Wouters (83. Loermans), Duits (79. Verbakel).

OSS’20 - Dongen 1-1 (0-0). 52. Jari Koenraat 0-1, 79. Bob Adriaans 1-1.

,,Het is om moedeloos van te worden. Het eerste balletje richting ons doel ging via de binnenkant van de paal erin. We hadden in de eerste helft met minimaal twee treffers verschil voor moeten staan. Dan hadden we een lekker wedstrijdje kunnen spelen. Nu dacht iedereen: het zal toch niet weer zo zijn. Jos Peltzer kreeg een kans op de doellijn van Dongen. We hebben denk ik zeventien corners gehad. Dat zegt iets over de veldverhouding. We moeten onszelf eens belonen”, zei de teleurgestelde OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

Koploper OFC verloor met 4-3 van Unitas. Het verschil van nummer zes OSS’20 met de lijstaanvoerder is na dertien wedstrijden al elf punten en dan hebben de nummers zeven, acht en negen minder duels gespeeld. ,,We hadden alle wedstrijden die we hebben gespeeld kunnen winnen, dus het geloof om bovenin te eindigen, is er nog steeds. Deze domme pech kan niet aan blijven houden”, bleef Kreekels strijdvaardig.

De wedstrijd, die volgens Erbas het aanzien nauwelijks waard was, leek lange tijd toch naar de kant van Dongen te hellen. De topscorer, Jari Koenraat, schoot de bezoekende ploeg namelijk halverwege de tweede helft op voorsprong ,,Het was een bijzonder lelijke wedstrijd, die zelden echt vermakelijk was. We kwamen enigszins onverwachts op voorsprong, dus dan had je graag willen zien dat we die konden vasthouden”, is Erbas eerlijk.

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van Ginkel, Engelen, Eltink; Zonnenberg, Calor, Pijnenburg (68. Adriaans); Van der Velden (56. De Bruijn), De Groot (56. Waterink), Peltzer.