Blauw Geel’38 wint met speels gemak van Hollandia

Derde Divisie zondagBlauw Geel’38 had vaker kunnen scoren, maar won alsnog met 4-0 van Hollandia. Vince Duits was tweemaal trefzeker.

Blauw Geel’38 – Hollandia 4-0 (1-0). 35. Robin Voets 1-0, 61. Koen van der Zanden 2-0, 75. Vince Duits 3-0, 90. Vince Duits 4-0.

,,Het was een goede overwinning en een mooie teamprestatie. We zijn vanaf minuut één tot de laatste seconde geweldig onze afspraken nagekomen. De afgelopen weken waren we daar slordiger in en gaven we onnodig ruimte weg. Naast vier doelpunten hebben we vijf, zes open kansen om zeep geholpen. Zij kregen maar twee goede mogelijkheden. We hadden meer doelpunten kunnen maken, maar hebben het na drie nederlagen op rij uitstekend gedaan”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

Opvallend is dat keeper Joran van Zutphen inmiddels eerste doelman van Blauw Geel’38 is. Emilio Crusat zit nu een paar weken op de bank. ,,Dat is tweeledig”, legde Van Casteren uit. ,,Hij woont in Limburg, dus is niet altijd in staat om goed te trainen, daarnaast ontliep het niveau van beide doelmannen elkaar niet zo. Joran heeft nu de kans gekregen.”

Blauw Geel’38: Van Zutphen; Van Boxtel, Dekkers, Zeller, Egmond; Voets, Dobbelsteen; Van der Zanden; Duits, Wouters (86. Bosch), Verbakel (80. Loermans).

OSS’20 – DEM 0-1 (0-1). 40. Ritchie Owusu 0-1.

,,Het is niet voor te stellen wat gebeurd is. We hebben in het tweede deel van de tweede helft vier open kansen op de doellijn gemist. Dat we het niet voor elkaar kregen om die te benutten... onze keeper Rick van der Leest heeft drie ballen moeten vangen en dat was het. We hadden onszelf moeten belonen. Dat lukt dit seizoen niet zo”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

De Ossenaren verloren daardoor van de nummer laatst in de stand en hebben nu negen punten minder dan koploper OFC. ,,Dat is een aardig gat”, gaf Kreekels aan. ,,Laten we eerst bezig gaan met een lekker wedstrijdje spelen en winnen en die achterstand voorlopig uit ons hoofd zetten.”

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van Ginkel, Engelen, Eltink; Zonnenberg (68. Van de Vorst), Calor, Pijnenburg (60 Adriaans); Van der Velden (60. De Bruijn), De Groot (60. Waterink), Peltzer.