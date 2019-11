Blauw-Wit’81 en succescoach Verhoeven na dit seizoen uit elkaar

Onder leiding van Verhoeven werd Blauw-Wit een keer negende en een keer vierde. Slechts een keer eindigde de Moerse club hoger in de vierde klasse. Ook pakte Blauw-Wit vorig jaar een periodetitel, maar in de nacompetitie kon de ploeg niet het niveau handhaven van wat het liet zien gedurende het seizoen.

Op dit moment staat Blauw-Wit op een zevende plek in de vierde klasse C. Verhoeven was eerder werkzaam bij UVV’40 (waarmee hij 2 keer kampioen werd) en DVO’60.