Blauw Wit'81 onderweg naar periodetitel door krappe overwinning op hekkensluiter Gloria UC

Vierde klasse DOp gepaste afstand van de bovenste drie ploegen wordt hevig gestreden om de derde periode. Blauw Wit'81 won nipt van degradatiekandidaat Gloria UC en heeft het nu in eigen hand. De ploeg van Sofus de Rooij staat drie punten voor op Chaam, dus bij een overwinning in Tilburg bij OVC'26 is de periodetitel en nacompetitie een feit.

Blauw Wit’81 – Gloria UC 2-1 (1-1) 26. Frank Claassen 1-0, 39. Max van Wijnen 1-1, 85. Nick Jansen 2-1.

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij: ,,We hadden al sneller afstand moeten nemen, daar kregen we ook genoeg kansen voor maar we hebben Gloria veel te lang in de wedstrijd gehouden. Zeker als je vlak voor rust uit een vrije trap de gelijkmaker weggeeft, stop je eigenlijk een vers paar batterijen bij hun erin om zo verdedigend te blijven spelen. Als ik naar de hele wedstrijd kijk ben ik over het spel wel heel tevreden, alleen de doelpuntenproductie had wat hoger mogen zijn.”

Roland Peij, coach van Gloria: ,,Mijn team heeft vandaag gewoon goed gespeeld. Vlak voor het eind had ik het puntje al bijna bijgeteld maar helaas krijgen we hem toch nog tegen, dat is erg zuur. Zeker omdat we vlak daarvoor zelf nog een grote kans krijgen om de winnende te maken. Dat punt hadden wij richting komende week goed kunnen gebruiken, helaas misten we net dat beetje geluk dat we nodig hadden om vandaag een resultaat te boeken.”

Riel – Chaam 3-0 (2-0) 20. Robbert Swinkels 1-0, 35. Jesse van den Corput 2-0, 79. Robbert Swinkels 3-0.

Riel-trainer Nick van Vugt: ,,We wisten door de heenwedstrijd wat we konden verwachten van Chaam en hebben daar onze tactiek wat op aangepast. Een groot compliment naar de groep voor de goede uitvoering daarvan. De jongens hebben echt als een volwassen ploeg gespeeld. Na 16 jaar in de selectie, waarvan het grootste deel als aanvoerder, speelde onze captain Dave Bastiaansen vandaag zijn laatste thuiswedstrijd. We wilden hem aan het eind van de wedstrijd met een publiekswissel en erehaag een passend afscheid geven. Echter raakte hij al vroeg geblesseerd en moest met een brancard van het veld af, wel onder luid applaus én door de erehaag. Ook voor verzorgster Anke van Gorp was het na 25 jaar trouwe dienst vandaag haar laatste thuiswedstrijd. Ik ben extra blij dat we hen met een overwinning uit hebben kunnen zwaaien.”

GSBW – Were Di 5-0 (3-0) 2. Melvin de Laat 1-0, 20. Melvin de Laat 2-0, 29. Rick Kuijpers 3-0, 59. Igor van Loon 4-0, 63. Simon Brand 5-0.

Patrick Marcelis, trainer van GSBW: ,,Ik ben dik tevreden over de wedstrijd van vandaag. Ik denk dat als wij een tempootje hoger hadden gespeeld de score nog hoger uit had kunnen vallen. Vanaf het begin waren wij de betere ploeg en konden dat gelukkig ook snel in doelpunten uitdrukken. Een mooi momentje was de 4-0 van Igor van Loon, die vandaag zijn rentree maakte na een periode van blessureleed.”

Were Di-coach Ivo Bouckaert: ,,GSBW was vandaag niet één maar zeven maten te groot voor ons. Wij missen gewoon de kwaliteit in de ploeg om tegen dit soort tegenstanders er echt een wedstrijd van te maken. We hebben alles geprobeerd door te vertragen en vooral de verdediging gesloten te houden. Uiteindelijk hebben we het bereiken van de nacompetitie nog steeds in eigen hand. Dus daar gaan we volgende week weer vol voor aan de bak.”

Gesta – Jong Brabant 1-1 (1-1) 36. Thijs Maas 1-1.

Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant: ,,Als we deze wedstrijd nog tien keer spelen winnen we hem denk ik 8 keer. Zij hebben het op hun manier gewoon goed gedaan en ons op een gelijkspel gehouden. Ze speelden vrij verdedigend en uit anderhalve counter scoren ze, wij kregen wel voldoende kansen maar die moet je wel maken om te winnen.”

Viola – Berkdijk 0-2

Viola-trainer Dennis de Bruijn: ,,Ondanks dat we verdedigend goed stonden en ook de vrije man wisten te vinden in de opbouw creëerden we te weinig om tot grote kansen te komen. Ik heb vandaag een sterk collectief bij Viola gezien dat verloor van de individuele klasse van Berkdijk.”

SV Reeshof – Audacia 2-0 25. Mitch Jansen 1-0, 35. Stievie Semil 2-0.

Jeroen Kluit, interim-trainer van SV Reeshof, verving de vandaag geschorste hoofdtrainer Jurgen Bouwens: ,,Audacia begon sterker aan de wedstrijd maar op het moment dat bij ons het tempo wat omhoogging zag je duidelijk dat wij de betere ploeg waren. Het was een bijzondere wedstrijd voor Youri van de Put die zijn debuut maakte in het eerste elftal.”

Audacia-coach Hans Richters: ,,Deze wedstrijd was er een voor des keizers baard. Beide ploegen speelden vrijuit waardoor het een leuke wedstrijd werd. We hadden na een sterke openingsfase binnen tien minuten eigenlijk moeten scoren. Daarna nam Reeshof het over en kwamen daarna best snel op voorsprong. Na rust kregen beide teams nog kansen maar dat leverde geen doelpunten meer op.”

WSJ – OVC’26 3-2 (1-1) 36. Ronnie Reniers 1-0, 42. Bilal Lamaffar 1-1, 49. Nasradinne el Haddadi 2-1, 65. Ali Kasrioui 2-2, 88. Houssem 3-2.

WSJ-trainer Theo de Jong: ,,Het was eigenlijk een typische gelijkspelwedstrijd waarin wij aan uiteindelijk toch aan het langste eind trokken. Waar in voorgaande weken de boel in de tweede helft in elkaar stortte ging dat vandaag een stuk beter en bleven we als ploeg bij elkaar. We zijn natuurlijk erg blij met de overwinning.”

Rob van der Kaaij, trainer van OVC: ,,We hebben vandaag een goede wedstrijd gespeeld, zeker in de eerste helft waren wij gewoon de betere ploeg en missen we meerdere kansen om op voorsprong te komen. In de tweede helft kom je al snel achter en lukt het eigenlijk niet meer om het weer op te pakken. Een gelijkspel was denk ik de verdiende uitslag dus het is wel jammer dat je hem eigenlijk tegen de verhouding in verliest.”