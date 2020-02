Blauw-Wit’81 viert derbyzege met flügelparty: ‘Wij zijn het beste in de derde helft’

Zondag 4CBlauw-Wit’81 liett zondag op alle vlakken zien waar het goed in is. Op het veld was het buurman Berkdijk de baas, maar ook in de kantine laten de spelers uit De Moer zich gelden.

Blauw-Wit’81 – Berkdijk 2-0 (1-0). 20. Bas Jansen 1-0, 55. Sil Witlox 2-0.

,,Een derby wil je altijd winnen natuurlijk en zeker omdat Berkdijk op de laatste plaats staat. Het spelbeeld was zoals verwacht: Berkdijk loerde op de counter en wij hadden veel de bal. Er hing nog een goal in de lucht maar die kwam er niet. De tweede helft was bijna identiek: zelfde spelbeeld, wij scoorden en er hing een goal in de lucht die niet viel”, zag Blauw-Wit’81-aanvoerder Martijn Claassen.

De overwinning werd daarna goed gevierd met de flügelparty bij de vereniging in De Moer. ,,We zijn nog altijd het beste in de derde helft”, zei Claassen met een knipoog.

RWB – PCP 6-0 (2-0).

Te laat komen voor een wedstrijdbespreking, dan mag je bij RWB een lootje trekken uit het Rad van Avontuur. De prijzen bestaan uit klusjes waar je niet echt gelukkig van wordt. Het moet een leermoment zij: ik kan toch maar beter op tijd komen.

Alex Huijps mag komende zaterdag aan dat Rad van Avontuur draaien. De aanvaller was drie minuten te laat, vandaar. Bovendien had trainer Larry van Ommen hem op de bank geposteerd om het nog eens extra te laten voelen. Na een uur ging zijn trainingspak uit, kwam Huijps binnen de kalklijnen. Wat hij in minuut 85, 87 en 88 liet zien, was ongekend: hij scoorde een onvervalste hattrick. Daar zijn trainers heel blij mee, zulke spelers staan in de spotlights, worden gefêteerd. Dus die straf ongedaan maken, lijkt logisch. Zo zit de wereld voor Van Ommen niet in elkaar.

Overigens dat te laat komen, heeft RWB al meer profijt opgeleverd. ,,Kevin Remie flikte het ook, scoorde toen twee keer.” Toen had Van Ommen het rad nog niet ingevoerd, Remie kreeg een wekker. ,,Kevin gaat Alex voortaan bellen om tijd te komen. Grappig, toch?” Het tekent in ieder geval de sfeer bij de Tricolores: die is top.

Dat Huijps er in drie minuten tijd drie keer de netten trof, was ook te danken aan PCP: de gasten zaten er conditioneel helemaal doorheen. ,,In de eerste helft was het een lastige tegenstander, hadden we een eigen doelpunt nodig om het verschil te maken. Toen Kevin kort daarop nog eens scoorde, was het gebeurd.”

Dussense Boys – Raamsdonk 4-2 (3-1).

Een 3-0 voorsprong en dan achterover leunen, bij heel veel voetbalclubs kan een coach dat rustig doen in de dug-out. Zo niet bij Dussense Boys, want dat heeft er al jaren een handje van om de spanning weer terug te laten komen. Tegen Raamsdonk was het al niet anders. Uiteindelijk liep het goed af op het bijveld, een kunstgrasmat: Harry Sassen trok met zijn tweede doelpunt de stekker uit dit duel: 4-2.