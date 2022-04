BLC bereikt de dubbele cijfers tegen Sparta'30

BLC – Sparta’30 11-0 (3-0). 25. Piet Vollebergh 1-0, 33. Jelmer ter Avest 2-0, 40. Piet Vollebergh 3-0, 50. Sasha Gielis 4-0, 53. Izaak Mbungu 5-0, 59. Niels Nagtzaam 6-0, 76. Karma Sando Tsang 7-0, 79. Karma Sando Tsang 8-0, 81. Karma Sando Tsang 9-0, 89. Thomas Mesu 10-0, 90. Karma Sando Tsang 11-0.

Karma Sando Tsang viel in de 70e minuut in bij de Bosschenaren. In vijf minuten tijd scoorde hij drie keer. En in de laatste minuut pikte een speler van het tweede nog eens een doelpunt mee. Natuurlijk, Karma Sando flikte het. Maar hij kreeg ook de hulp van de ploeg uit Andel, zag trainer Danny Otterloo. ,,Er zat helemaal geen fut meer in, alsof het ze niet interesseerde.” Hij had te doen met zijn collega, Peter Burg. ,,Dit heb ik nog nooit mee meegemaakt. Vreselijk lijkt me dat.”

De kopjes laten hangen, het is bij Sparta’30 meer voorgevallen. ,,Maar wat er vandaag is gebeurd, was verschrikkelijk”, vond Burg. ,,Behalve de eerste twintig minuten, toen we nog een paar aardige kansen kregen, zat er totaal geen beleving in. We hebben onszelf voor gek gezet. Voor mezelf is dit een dieptepunt, als voetballer, als trainer. Ik vind het vooral erg voor al die mensen die voor het eerste klaarstaan. Schandalig.”

MVV’58 – NEO’25 1-1 (0-1). 25. Jon van der Kamp 0-1, 75. 1-1.

Na afloop zaten de Tricolores een beetje bedremmeld in de kleedkamer voor zich uit te staren: een punt pakken in Meteren, het voelde als verliezen. ,,Normaal gesproken ben je daar dik tevreden mee”, zegt trainer Stefan Brok, ,,want het is een hele lastige ploeg. Speel je ook nog eens op kunstgras wat je niet gewend bent. Maar die teleurstelling heeft alles te maken met die prachtige reeks die we achter de rug hebben: vier potjes, twaalf punten. Dus wordt er alleen aan winnen gedacht. Vind ik mooi, hoor.” Jon van der Kamp opende de score. ,,Leuk voor hem, hij pakt zelden een doelpunt mee.” Minder fraai: ,,Die gelijkmaker. Daar ging een foutenfestival aan vooraf.”

ONI – GDC 0-0.

Tim van Rooijen redde een punt voor de ploeg uit Eethen: hij stopte in de 80e minuut een strafschop. ,,Dat die bal op de stip ging, was al een aanfluiting”, vond trainer Gerrit Molenaar. Het was niet de enige discutabele beslissing van de scheidsrechter. ,,De pingels was een aanfluiting. Geen idee wat die man allemaal aan het doen was. Ik heb diep respect voor de 22 voetballers die het allemaal maar hebben geacccepteerd, het had zomaar uit de hand kunnen lopen.” En over het gelijkspel. ,,Het was het maximaal haalbare.”

GVV’63 – TSVV Merlijn 4-0 (2-0). 25. Daniel Bouma 1-0, 40. Ronald van Wijk 2-0, 65. Nick Linnenbank 3-0, 85. Hidde Boersma 4-0.

Merlijn had Gameren verzocht om de wedstrijd te verzetten: de studentenclub uit Tilburg kon te weinig spelers op de been brengen. Dat werd niet ingewilligd. ,,We hebben door de week al heel wat wedstrijden af moeten werken. En dat is ons eigenlijk niet goed bevallen”, legt trainer Denny van Geffen uit. Merlijn kwam met slechts dertien spelers opdagen; vanaf de 63e minuut stonden er nog maar tien op het veld. Een ideale tegenstander, vond Van Geffen. ,,Er staat al een paar weken een tent van Oranjevereniging tegenover het sportpark. Mijn spelers gingen er ook naar toe. En niet voor de limonade. Een paar zagen vandaag niet zo scherp uit.”

Erik Oeben, trainer van Merlijn, was ondanks de nederlaag tevreden. ,,De eerste twintig minuten waren we beter, raakten we ook nog de lat.” Oeben wordt gek gebeld door andere clubs. “Die hebben allemaal dezelfde vraag: klopt het dat Merlijn zich volgend seizoen terugtrekt uit het zaterdagvoetbal? Voor eens en altijd: dat klopt niet.”

Vuren – NOAD’32 2-0 (0-0). 54, Bjorn Paul 1-0, 74. Bjorn Paul 2-0.

Voor rust kreeg de thuisclub legio kansen om de score te openen. Paal, lat, goed keeperswerk en het nodige fortuin verhinderden dat. Erna was het spitsuur in het strafschopgebied van de Wijk de Aalburgers grotendeels voorbij. ,,Maar de kansen die Vuren kreeg gingen er deze keer er dus wel in”, aldus Anton de Waal, pr-man van rode lantaarndrager. ,,Al met al mogen we blij zijn dat de uitslag niet zo groot is uitgevallen, zelf hebben we we maar amper wat gecreëerd.”

Schelluinen – SV Capelle 4-1 (3-0). 11. 1-0, 18. 2-0, 23. 3-0, 70. 4-0, 79. Mateüs Lampert 4-1.

Edin Curic, trainer van SV Capelle, heeft vier seizoenen het vlaggenschip van Schelluinen onder zijn hoede gehad. Hij was er dus op gebrand om bij de kampioenskandidaat een resultaat te boeken. Maar na 23 minuten was het zonneklaar dat de Bosniër met een nederlaag genoegen moest nemen. ,,Dik verdiend verloren”, vond leider John Treffers. ,,Het liep bij ons wat minder dan de weken ervoor.”

Haaften – BZC’14 2-1 (1-0). 3. Sam Onink 1-0, 59. Johnnie Noorthoek 2-0, 69. Job Grandia 2-1.

Hotseknotsebegonianvoetbal. Die term heeft de markante trainer Bert Jacobs gemunt. Wat beide ploegen lieten zien, paste naadloos in die categorie, vond Haaften-trainer Bart Fransen. ,,Heeft alles te maken met het veld. De bal sprong overal heen, behalve waar je ‘m wilde hebben.” Maar die ondergrond heeft Haaften wel veel profijt gebracht. Toen in de derde minuut doelman Rens Drost na een terugspeelbal het speeltuig weg wilde rossen, werd hij verrast door een polletje. Sam Onink pakte dat cadeautje vakkundig uit.

,,Heel sneu voor Rens’, vond trainer Lenard Weber, die drie weken vanwege privéomstandigheden uit de running was geweest. ,,We zijn van keeper gewisseld, Rens heeft dus de voorkeur gekregen. De afgelopen wedstrijden heeft hij het goed gedaan. En dan overkomt hem dit, kan gebeuren.” Weber baalde van de nederlaag. ,,Dit was een typische wedstrijd waarin we een punt verdienden, want na rust waren we veel sterkerk. En dat we het alweer niet kregen.”