BLC heeft de smaak te pakken en loopt weer uit tot een monsterzege

TSVV Merlijn – BLC 0-8 (0-2). 7. Niels Nagtzaam 0-1, 28. Jori van den Berk 0-2, 54. Niels Nagtzaam 0-3, 76. Niek van Helvoort 0-4, 78. Jori Pallada 0-5, 80. Luca Gielis 0-6, 84. Jori van den Berk 0-7, 85. Niek van Helvoort 0-8.

Voor de tweede keer op rij boekten de Bosschenaren een monsterscore, want vorige week werd Sparta’30 met 11-0 van de mat geveegd. BLC was op volle sterkte, trainer Erik Oeben van Merlijn kon slechts drie basisspelers opstellen. ,,Eentje had een tentamen, een ander was met vakantie. En hebben een sloot aan geblesseerde spelers.” Een paar sterkmakers had hij aan de kant gehouden. ,,Die hadden lichte pijntjes. Tegen BLC had ik niet verwacht dat we iets zouden halen, maar de komende weken moeten we punten pakken. Vandaar.” Collega Danny Otterloo kende een topmiddag. ,,Puntenverlies van de concurrentie, dus staan we nu bovenaan. Op basis van doelsaldo.” Wie weet gaat dat nog de doorslag geven in deze buitengewoon spannende competitie.

GDC – Schelluinen 2-1 (2-0). 12. Menno Schouten 1-0, 15. Tom van Rijwijk 2-0, 90. 2-1.

In het eerste half had Gerrit Molenaar, trainer van GDC, enorm genoten van zijn elftal. ,,Het was geweldig, we legden de koploper op de pijnbank.” Maar toen Tom van Rijswijk, die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, met een blessure het veld moest verlaten, kantelde het duel. ,,Onze aanjager en man die een kwaliteitsimpuls geeft als er druk moest worden gezet, werd enorm gemist. Dat maakte ons behoorlijk kwetsbaar. Toch hebben we die punten over de streep getrokken.” Sterker nog: GDC ontpopt zich als een outsider voor de titel. Molenaar, die deze zaterdag hoorde dat het bestuur zijn contract open wil breken om dat met twee seizoenen te verlengen, zegt er niks over. ,,We wachten af.”

Sparta’30 – GVV’63 0-0.

Vorige week ging de ploeg uit Andel met maar liefst 11-0 onderuit bij BLC. Zo’n opdoffer kan nog door blijven dreunen. Maar het kan ook iets losmaken: die schande moet zo snel mogelijk worden vergeten. Een resultaat tegen de koploper zou daarbij zeker helpen. ,,En dat hebben we dus voor elkaar gekregen”, zegt trainer Peter Burg. ,,Ik ben dik tevreden. Met onze enorme inzet en beleving hebben vanmiddag weer eens bewezen dat we het elke ploeg lastig kunnen maken.”

GVV’63 kon geen bres schieten in de muur die de thuisclub voor zijn eigen doel had opgetrokken. ,,Het was een heel negatieve houding”, vond GVV-trainer Denny van Geffen. ,,Maar wel begrijpelijk als je de week ervoor zo bent afgeslacht.” Toch kregen de gasten een paar kansen, maar tot twee keer doe belandde de bal tegen het aluminium. ,,Het zat er gewoonweg niet in. Misschien zijn het naweeën van de feestweek.” BLC gaat op kop, GVV’63 heeft net zo veel punten, maar een minder doelsaldo. ,,Het is heel spannend, maar ik ga ervan uit dat wij aan het eind van het liedje die schaal omhoog kunnen houden.”

NOAD’32 – MVV’58 2-2 (0-2). 19. 0-1, 36. 0-2, 79. Julian Vos 1-2, 83. Mark Bouman 2-2.

Toen de rust aanbrak had Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, zich al min of meer verzoend met alweer een nederlaag. ,,Maar wat ik in de tweede helft heb gezien, was onvoorstelbaar. Een onherkenbaar NOAD’32, dat zo veel wilskracht aan de dag legde.” Toch leek het er lange tijd op dat de rode lantaarndrager niet zou worden beloond: twee keer belandde de bal op de paal, eenmaal werd die van lijn getrapt. Julian Vos brak de ban, Mark Bouman scoorde de gelijkmaker. ,,Het is dat die gelijkmaker laat viel, anders hadden we drie punten gepakt.”

BZC’14 – Vuren 1-2 (1-0). 39. Daan Schriever 1-0, 52. 1-1, 57. 1-2.

Voor rust zette Daan Schriever de fusieploeg op een dik verdiende voorsprong. “Het had 2-0 moeten zijn”, vond trainer Lenard Weber, ,,maar we misten een dikke kans.” En na rust voltrok zich binnen vijf minuten een scenario waar de Bosschenaar moedeloos van wordt. ,,Alweer staan we met lege handen. En we hebben het alweer over onszelf afgeroepen door de wedstrijd niet te killen. Hier baal ik als een stekker van.”

SV Capelle – Haaften 1-5 (0-2). 20. Mats van Velzen 0-1, 36. Sam Onink 0-2, 50. 1-2, 68. Johnnie Noorthoek 1-3, 77. Mats van Velzen 1-4, 82. Danny Verwolf 1-5.

Johnnie Noorthoek scoorde slechts eenmaal, maar hij was bij de gasten van eminent belang. Dat Mats van Velzen (twee keer) en Sam Onink op het scoresheet terechtkwamen, was aan hem te danken. ,,Johnnie speelde een prima pot”, vond trainer Bart Fransen. ,,In zijn eentje heeft hij in de eerste helft de wedstrijd opengebroken.” Alleen bij de treffer van Danny Verwolf was hij niet betrokken. ,,Toen had ik ‘m al gewisseld.” Wat Haaften ook hielp: ,,We speelden op een prima grasmat, dan komt de vaardigheid van sommige spelers helemaal tot hun recht. In thuiswedstrijden is dat volstrekt onmogelijk. We hebben een knollentuin.”

NEO’25 – ONI 2-2 (0-1). 30. Horssen 0-1, 55. 0-2, 70. Noah van Caem (pen.) 1-2, 80. Lars de Bruijn 2-2. Rode kaarten: Mitch Soffner van NEO’25 en Fiole en nog een speler van ONI.

NEO’25 zat in een flow. ,,Daar heb ik in de eerste helft niets van teruggezien”, zegt trainer Stefan Brok. ,,Dus is besloten om de tactiek wat aan te passen.” Dat leverde nog een domper op: 0-2. Daarna ging het wel marcheren bij de Tricolores. ,,Dat hebben we ook te danken aan ONI, want die ploeg pakte twee rode kaarten. Krijg je meer ruimte, meer kansen op kansen.”