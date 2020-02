BLC koploper-af na cruciale fase voor rust, GDC profiteert ook van puntenverlies ONI

zaterdag 3DPlots is GDC weer alleen koploper van zaterdag 3D. BLC pakte in vijf minuten tijd een rode kaart en incasseerde twee tegentreffers. GDC scoorde juist tweemaal op korte tijd en klimt zo over BLC en ONI heen. Achtervolger NOAD'32 liep averij op in eigen huis tegen Zwaluwe.

Vuren - GDC 1-2 (1-0) 10. Vuren 1-0, 70. Jelle Bouman 1-1, 73. Justin Youell 1-2.

Hekkensluiter Vuren had een paar bussen in het eigen strafschopgebied geparkeerd. In de eerste helft was er geen doorkomen aan voor de gasten, die onverhoopt na een counter tegen een achterstand aankeken. In de tweede helft speelde GDC met een mannetje meer op het middenveld. “Toen zetten we nog meer druk en hoop je dat Vuren bezwijkt”, aldus GDC-trainer Edin Curic, die maar liefst zes basisspelers miste. En zo geschiedde:

SV Capelle - ONI 4-2 (1-2) 29. Sander de Bont 0-1, 33. Sijmen Branderhorst 1-1, 34. Floris Wouters 1-2, 57. Sijmen Branderhorst 2-2, 79. Tygo de Jong 3-2, 88. Tygo de Jong 4-2.

ONI, dat soeverein de eerste periode won, speelt al wekenlang ondermaats. Daar profiteerde SV Capelle dankbaar van, al moest er tot twee keer toe een achterstand worden weggewerkt. SV Capelle-trainer Antoin van Pelt was zielsgelukkig: “We draaien zelf ook niet lekker, deze keer viel het allemaal goed uit. De overwinning was dik verdiend, vooral na rust zakte ONI ver weg.”

NEO’25 - BLC 2-1 (2-1) 17. Niels Nagtzaam 0-1, 40. Laurens Bogers 1-1, 43. Julian Vos 2-1. Rood: 40. Youri Minkels (BLC), 75. John Huisman (trainer BLC).

De veertigste minuut was cruciaal in dit duel. Youri Minkels van BLC beging een overtreding, kreeg direct rood. “Wij scoorden uit de vrije trap, dat was een tweede tik voor BLC. Daar hebben we nog voor de rust optimaal van geprofiteerd”, zag NEO'25-trainer Stefan Brok.

Arbiter Molenaar speelde onbewust een belangrijke rol in dit duel. Jori Pallada kreeg een opgelegde kans, maar schoot voor open doel tegen de scheids aan. “Had volgens de scheids met zijn looplijn te maken. Heel vreemd”, aldus BLC-trainer John Huisman, die later rood zag wegens vermeende aanmerkingen op de leiding. “Klopte van geen kanten”, zei Huisman na afloop, “ik klapte alleen maar. Het was mijn assistent die dat deed. Na afloop gaf scheidsrechter Molenaar ook toe dat hij fout zat.”

Er was, naast NEO'25, nóg een winnaar op De Gaard: KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). “We spelen met het embleem van Kika op de borst. Sponsoren vonden dat er meer moest gebeuren, ze hebben 2.750 euro opgehaald. Die cheque is vanmiddag overhandigd.”

Sparta’30 - Haaften 1-2 (1-2) 17. Thijmen Gerringa 0-1, 43. Thijmen Gerringa 0-2, 45. Anrico Visser 1-2. Rood: 55. Jordy Perdon (Haaften).

Voormalig hekkensluiter Haaften heeft de smaak te pakken. Uit de laatste zes wedstrijden werden maar liefst dertien punten gepakt. Daarmee doet Haaften voorzichtig een gooi naar de tweede periode. “Daar zijn we helemaal niet mee bezig”, zegt trainer Bart Fransen. “Dat zou onzinnig zijn. Drie wedstrijden geleden worstelden we nog om boven de rode streep uit te komen om die vervelende nacompetitie te ontlopen, dan moet je nu toch niet gaan denken aan promotiewedstrijden.”

Het tegenovergestelde gold voor Sparta'30: uit de laatste vier wedstrijden had Sparta’30 slechts twee punten verzameld. Tegen Haaften hoopte trainer Mark van Noorloos op een ommekeer. Die kwam er niet. “We zijn twee keer geklopt door hun snelle aanvaller, Thijmen Gerringa. Twee steekpasses, we stonden niet goed.” Van Noorloos zag toch een paar lichtpuntjes. “Mike Rutters was er na een langdurige blessure weer bij. En Anrico Visser heeft het scoren weer te pakken.”

NOAD’32 - Zwaluwe 1-2 (1-1) 13. Ruben Bouman 1-0, 18. Bart Martha 1-1, 87. Bart Martha 1-2.

Beide ploegen hadden de mouwen tot okselhoogte opgestroopt. Het was uitdelen en incasseren. “Daar had Zwaluwe toch wat meer ervaring mee”, zag Anton de Waal van NOAD'32. Het zag er na rust niet naar uit dat de wedstrijd een winnaar op zou leveren. Totdat een verdediger van NOAD’32 uitgleed en alsnog een voorzet op maat terechtkwam bij Bart Martha, die zijn tweede treffer van die middag scoorde.

BZC’14 - MVV’58 2-3 (1-3) 10. Arjan van der Linden. 1-0, 30. Morris van den Brink 1-1, 34. Twan de Kock 1-2, 37. Morris van den Brink 1-3, 75. Erik van Dalen 2-3. Rood: 90+3. Bert van Dalen (BZC’14/2x geel).

BZC’14 is aan een curieuze, maar vooral heel vervelende reeks bezig: in de laatste vier wedstrijden werd er drie keer met 3-2 verloren. “Simpel gezegd scoren we voldoende, maar kennelijk niet genoeg om er iets aan over te houden”, zegt trainer Hans de Jong. “We geven gewoonweg te makkelijk te veel doelpunten weg. Tegen MVV'58 in zeven minuten tijd drie stuks.”

GVV’63 - TSVV Merlijn 0-3 (0-1) 40. Jan van Ruijven 0-1, 68. Niek Timmermans 0-2, Job Heuvelmans 0-3.

Van de eerste wedstrijd tegen GVV’63, gewonnen door Merlijn, had trainer Joop Verzijl een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. “Daar de tactiek op afgestemd en hopen dat de jongens dat goed uitvoeren. Behoudens de eerste twintig minuten, waar we geluk hadden met een bal tegen de lat en paal, hebben we dat perfect uitgevoerd.”

Voor de rust leek het er nog op dat GVV’63 met het raken van het aluminium de kans op een revanche voor de smadelijke nederlaag in Tilburg tegen de debutant in de derde klasse D zou grijpen. Toen de gasten vlak voor de thee toesloegen uit een counter, zag dat verhaal er al anders uit. “In de tweede helft zat het er niet meer in, want speelden we een bedenkelijk niveau”, vond GVV'63-trainer Denny van Geffen. “Ze konden ook niet de veerkracht en passie opbrengen van de week ervoor.”