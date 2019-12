BLC lijkt het winnen te zijn verleerd, GDC wint bij koploper ONI

ONI - GDC 0-3 (0-2) 6. Joost van Rooijen 0-1, 25. Hugo van Hemert 0-2, 85. Erik den Ouden 0-3.

De scheidsrechter van dienst dacht de wedstrijd pas om vijf uur zou beginnen. Dat was dus twee uur vroeger. Ruim een kwartier later dan de bedoeling was, klonk het eerste fluitsignaal. In tegenstelling tot de arbiter was GDC wel bij de les, zag GDC-trainer Edin Curic. “Vanaf de eerste minuut hebben we de koploper bij de strot gepakt en laten zien dat er tegen ons niets te halen viel. En ONI heeft ook niks gecreërd, wij meer dan genoeg. Dat is heel knap tegen dé titelkandidaat. We hebben dan ook een topprestatie geleverd. Voor Erik den Ouden smaakte de overwinning net wat zoeter. Hij heeft lang last gehad van een blessure, maakte voor de tweede wedstrijd op rij weer minuten. Mooi dat-ie scoorde.”

SV Capelle - Zwaluwe 1-1 (0-1) 20. Pim Schonk 0-1, 58. Sijmen Branderhorst 1-1.

SV Capelle en puntjes sprokkelen, het hoort dit seizoen bij elkaar. Tegen Zwaluwe kwam er dus weer eentje bij. Dat schiet niet op. “We scoren heel erg moeilijk”, zag SV Capelle-trainer Antoin van Pelt, die blij was dat na 25 minuten de stand nog maar 0-1 was. “Ook tegen Zwaluwe kwam dat aan het licht. We zullen dit seizoen moeten zien te overleven. Dat kan alleen met keihard werken en een goede instelling.”

BZC'14 - BLC 2-2 (1-0). 1. Nick van Jong 1-0, 72. Erik van Dalen 2-0, 79. Jori Pallada 2-1, 84. Jori Pallada 2-2.

In de rust raadpleegde de scheidsrechter BZC'14-trainer Hans de Jong en BLC-trainer John Huisman: “Hij vroeg zich af of het beter was om er maar mee te stoppen, want het veld was zó slecht bespeelbaar. Hebben we dus niet gedaan. Moet je volgende week terugkomen, wat schiet dat op", vertelde Huisman. ,,Het zware veld was wel in het voordeel van de thuisclub. BZC'14 moet het hebben van arbeid en fysiek, wij van het voetballen.”

Binnen de minuut keek de nummer twee al tegen een achterstand aan, een treffer van Nick de Jong. Met nog ruim een kwartier te spelen verdubbelde Erik van Dalen de voorsprong. Een aardige verrassing leek in het verschiet, maar daar dacht Jori Pallada anders over. Met twee treffers bezorgde hij de Bosschenaren nog een punt.

Over de eerste competitiehelft is De Jong redelijk te spreken. “Als debutant zijn we maar eenmaal weggspeeld, bij ONI. We doen dus niet veel onder voor de andere ploegen. We pakken weliswaar onze puntjes, maar ik vind dat het voetballend beter kan en moet. Het is allemaal nog te wisselvallig, al zijn we als team meer naar elkaar toegegroeid.”

NOAD'32 - TSVV Merlijn 0-1 (0-1). 1. Ties Sluijs 0-1.

TSVV Merlijn trapte af, zocht de aanval en zette een vleugelaanvaller aan het werk. De voorzet werd nog door een Tilburgs been gemist, maar Ties Sluijs stond als achtervang klaar om de bal tegen de touwen te schieten. Een enorme opsteker, vond TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl: “We waren behoorlijk gemankeerd, had maar één wisselspeler. Het is tentamentijd, daar krijg je mee te maken als je een studentenelftal traint.”

NOAD’32 had nog 89 minuten en wat extra tijd over om de averij te repareren. Dat kwam er dus niet van. Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, wilde maar weinig woorden vuilmaken aan het duel. “Wat hebben wij een beroerde wedstrijd gespeeld. Ik heb niet één kans voor ons gezien.”

NEO'25 - MVV'58 0-1 (0-1) 37. MVV'58 0-1.

Zaterdagavond had de selectie van NEO’25 een teamuitje in restaurant Lucky Apple. De naam paste precies bij het gemoed dat de Tricolores na de wedstrijd hadden: hopelijk zit het ons na de winterstop wat meer mee; de nederlaag voelde aan als een beet in een heel zure appel. “Op basis van de eerste helft hadden we meer verdiend”, vond trainer Stefan Brok. “Toen is er keihard gewerkt, hadden we wat pech. Na rust konden we ausdauer minder opbrengen.”

Vuren - Haaften afgelast.

Sparta'30 - GVV'63 afgelast.