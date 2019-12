BLC morst dure punten tegen Capelle, Haaften en NOAD'32 vermaken het publiek

zaterdag 3DHet duel tussen Haaften en NOAD'32 was een wedstrijd waar werkelijk alles wat voetbal aantrekkelijk maakt in zat. Het sterkere NOAD'32 stuitte in de eerste helft met name op Haaften-doelman Wesley van Eck. Na rust vergat Haaften zich te belonen met een overwinning en daarmee de aansluiting bij de onderkant van de middenmoot. Bovenin verspeelde BLC twee dure punten tegen nummer 11 SV Capelle.

Haaften - NOAD’32 2-2 (1-2) 6. Jelle Zuijdam 1-0, 38. Jalal Boujamaa 1-1, 40. Julian Vos 1-2, 70. Thijmen Gerringa 2-2.

In de eerste helft was NOAD'32 voetballend sterker, maar Haaften-doelman Wesley van Eck en enkele verdedigers op de doellijn voorkwamen dat NOAD’32 met een grotere voorsprong kon gaan rusten. Na rust stak Haaften er nog meer energie in. De gasten gingen mee in het spelletje van de thuisclub. Uiteindelijk was het Gerringa die de dikverdiende gelijkmaker aantekende.

Volledig scherm Sven Bleijenberg (links, NOAD ‘32) en Haaften-speler Ivo Onink. © Frank van Engelen

TSVV Merlijn – BZC’14 3-2 (0-1) 32. Max van Zanten 0-1, 53. Max van Zanten 0-2, 68. Jop Heuvelmans 1-2, 76. Niek Timmerman 2-2, 80. Jarno Kraaij (e.d.) 3-2.

Tegen BZC’14 leek TSVV Merlijn weer tegen een zeperd aan te lopen. Uiteindelijk werd een 0-2 achterstand omgebogen tot een 3-2 zege. “Dik verdiend”, oordeelde TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. “Nagenoeg de hele wedstrijd waren we de bovenliggende partij. Doelpunten konden gewoonweg niet uitblijven. Wat ook scheelde: we waren eindelijk weer eens compleet.”

BZC-trainer Hans de Jong deelde de mening. “Dan nog doet het zeer. Je staat, ver in de tweede helft, met 0-2 voor. Dan mag je zo’n voorsprong niet uit laten monden in een nederlaag.”

MVV’58 - GDC 1-4 (1-3) 1. Tom van Rijswijk 0-1, 13. Justin Youell 0-2, 24. (pen.) 1-2, 39. Levi Splinters 1-3, 70. Tom van Rijswijk. Rood: 65. MVV'58.

MVV’58 leek een lastige horde, aangezien de ploeg uit Meteren in de laatste twee wedstrijden maar liefst elf keer gescoord. Maar binnen dertien minuten leek het gevaar al bezworen. “Door een discutabele pingel kwamen ze nog terug”, aldus GDC-rechtsback Levi Splinters. “Maar toen het 1-3 werd, waren we niet meer in de problemen gekomen.”

BLC - SV Capelle 1-1 (1-1) 31. Tygo de Jong 0-1, 33. Jelmer ter Avest 1-1.

SV Capelle-trainer Antoin van Pelt was dolblij met het punt bij de nummer 2. “In de eerste helft waren we beter, na rust moesten we ver terug. We hadden het erg lastig, zeker met hun snelle buitenspelers. Maar de jongens toonden karakter en werkten als team keihard om dat zwaarbevochten puntje binnen te harken.”

BLC deed er alles aan om de drie punten in Den Bosch te houden, maar meer dan een treffer van Jelmer ter Avest zat er niet in. “Vooral na rust, toen Jori van den Berk werd ingebracht, waren we heel dominant”, zag BLC-trainer John Huisman, “maar die bal wilde er niet in. Je hebt soms zo van die wedstrijden, dan wil het gewoonweg niet lukken.”

Sparta’30 - NEO’25 2-2 (1-0) 12. Remco van der Heijden 1-0, 74. Lennard van Andel 2-0, 75. Laurens Bogers 2-1, 85. Nicky van Wanrooij 2-2.

Sparta'30 leek lange tijd op weg naar de eerste competitiezege in zes wedstrijden toen Lennard van Andel met nog een kwartier op de klok de stand naar 2-0 tilde. Na afloop restte er voor de thuisclub slechts een punt. ”Twee dode spelmomenten kostten ons de overwinning”, zag Sparta'30-trainer Mark van Noorloos, die door één seizoen heeft bijgetekend. “We hebben niet een over-ons-lijk-mentaliteit getoond. Zal ook met de leeftijd te maken hebben, veel jonge gasten. Die moeten zoiets ervaren, dat je een voorsprong met hand en tand moet verdedigen. Kennelijk moeten ze dat een paar keer ervaren om er lering uit trekken.” In ieder geval: “Het zit ons de laatste weken niet echt mee.”

NEO'25-trainer Stefan Brok gaf aan dat hij het even niet meer zitten toen Sparta’30 op 2-0 kwam. “Zeer tegen de verhouding in, want na rust waren we dominant. Tegelijkertijd weet ik: als wij aanvallen, houd ik mijn hart vast. In de omschakeling krijgen we dikwijls een doelpunt tegen.”

GVV’63 - Vuren 4-2 (0-0) Maverick van Maaren 1-0, Michel Kooijman 2-0, Maverick van Maaren 3-0, 3-1, 3-2, Michel Kooijman 4-2.

Een 3-0 voorsprong, er leek niks aan de hand. Totdat de hekkensluiter in de derde klasse D alsnog de geest kreeg. Die in extra tijd liet Michel Kooijman de Gamerense supporters opgelucht ademhalen. Door die zege heeft GVV’63 zicht genesteld in de middenmoot.