BLC scoort erop los na drie doelpuntloze wedstrijden

3DAls een schaap over de dam is, volgen er later meer. Dit spreekwoord zal voor BLC na de wedstrijd tegen NOAD'32 ook gelden. Nadat de Bosschenaren drie wedstrijden niet meer gescoord hadden, vonden ze nu vijf keer het net.

NOAD’32 – BLC 3-5 (1-2). 5. Ian Arendse 1-0, 11. Bas van de Berk 1-1, 20. Jordi de Jonge 1-2, 50. Jori van de Berk 1-3, 69. Izaak Mbungu 1-4, 78. Jori van de Berk 1-5, 87. Stephan Stevens 2-5, 90. Stephan Stevens 3-5.

Drie wedstrijden op rij hadden de Bosschenaren niet meer gescoord. In Wijk en Aalburg kwam daar dus een einde aan. Opmerkelijk: Piet Vollebergh, die heel makkelijk het net vindt, stond niet op het scoresheet. ,,Piet heb ik ernaast gezet”, legt trainer Danny Otterloo uit. ,,Tot twee keer toe vond hij de wedstrijden van PSV op donderdag belangrijker dan trainer. Bovendien kwam Piet vandaag te laat.”

Het begin- en het slotakkoord was voor ons, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,Maar we schieten er alweer niks mee op. We geven de doelpunten zó makkelijk weg. Zeker in de eerste helft, de tranen schieten in de ogen.” Toch gelooft De Waal nog in handhaving. ,,Er degradeert er maar eentje rechtstreeks. BZC’14 of wij, zo zie ik het scenario. Laten we maar hopen op een gunstig scenario, dus de nacompetitie.”

GDC - TSVV Merlijn 3-0 (1-0). 35. Conijn (e.d.) 1-0, 63. Tom van Rijswijk 2-0, 68. Justin Youell 3-0.

GDC was heer en meester, zag trainer Gerrit Molenaar. ,,Toch hadden we bij het eerste doelpunt hulp van de tegenstander nodig.” Jeroen Conijn was op deze paaszaterdag het haasje: hij schoot de bal in eigen doel. Na rust had de ploeg uit Eethen niet veel meer te duchten van de studenten, al moest Tim van Rooijen met een wereldredding de aansluitingstreffer voorkomen.

Erik Oeben, trainer van Merlijn, kon heel goed leven met de nederlaag. ,,Al had ik wel mijn vraagtekens bij dat eerste doelpunt. Volgens mij werd Jeroen in de rug geduwd. Hoe dan ook: GDC was vandaag gewoonweg een maatje te groot voor ons.”

BZC’14 – ONI 0-4 (0-2). 20. Niels Fioole 0-1, 42. Jorg Blom 0-2, 77. Jelle Horsten 0-3, 85. Rick Fioole 0-4.

Alweer een nederlaag, maar uit Wijk en Aalburg kwam het nieuws dat ook NOAD’32 onderuit was gegaan. Daardoor blijft BZC’14 op de voorlaatste plaats staan, die recht geeft op de nacompeitie.

Haaften – GVV’63 2-2 (2-0). 4. Johnnie Noorthoek 1-0, 34. Jeffrey Wolf 2-0, 64. Jeffrey Wolf (e.d.) 2-1, 70. Michel Kooijman 2-2.

Jeffrey Wolf was de meest opvallende man bij Haaften. ,,Hij is 29 jaar, hangt van ductttape aan elkaar”, zegt trainer Bart Fransen, ,,maar Jeffrey is nog steeds ontzettend belangrijk voor ons.” Tot de 64e minuut speelde de routinier een puike pot: de ‘wolkenkrabber’ van Haaften kopte raak, was soeverein als verdediger, schopte een inzet van Michel Kooijman van de doellijn. Maar na een hoekschop pegelde de gespierde spijker de bal snoeihard achter zijn eigen doelman. Daarmee kreeg GVV het geloof dat er nog te halen viel, de thuisclub werd door twijfel bevangen. Met een fraaie solo bezorgde Kooijman de kampioenskandidaat alsnog een punt. “We hebben er hier twee verloren”, vond Daniel Bouma. Hij wist toen nog niet dat koploper Schelluinen onderuit was gegaan bij NEO’25, waardoor beide ploegen weer evenveel punten hebben.

SV Capelle - Sparta’30 3-0 (1-0). 30. Ferry Caron 1-0, Julian van Pelt 2-0, Ferry Caron 3-0.

SV Capelle is aan een revival bezig. Door zelf dik verdiend de punten op te halen en de nederlagen van TSVV Merlijn, BZC’14 en NOAD’32 kruipen de mannen van trainer Edin Curic steeds verder uit de gevarenzone. Tegen Sparta’30 was een hoofdrol voor Lars van Caem en Ferry Caron. ,,Die twee vonden elkaar heel goed”, zag Curic. ,,Lars met twee assists, Ferry met twee doelpunten.”

Peter Burg, trainer van Sparta’30, had meer van dit duel verwacht. ,,Dit is na de winterstop de tweede keer dat we ons heel makkelijk weg laten zetten. We komen op een achterstand, kennelijk geloven we daarna niet meer in. Het is zó jammer, we hadden bij een overwinning de top-4 in zicht. Kennelijk hebben de jongens daar geen behoefte, vinden ze het al harstikke mooi dat er geen degradatiezorgen zijn. Maar wedstrijden speel je toch om te winnen.”

NEO’25 – Schelluinen 3-1 (0-1). 25. 0-1 50. Jesse Trapman 1-1, 68. Nicky van Wanrooy 2-1, 79. Nicky van Wanrooy 3-1.

In de rust had trainer Stefan Brok zijn manschappen voorgehouden om meer lef te tonen. ,,We hadden te veel respect voor de koploper. Dus liepen we te veel achteruit. We konden vertrouwen putten uit de geweldige serie die we achter de rug hebben. Maar dan moet je wel bravoure tonen.” Dat moest zich vertalen in de sneller de diepte te zoeken. Een aanpak die niet alleen werd begrepen, maar ook uitgevoerd. Het leverde drie doelpunten op, alweer twee voor Nicky van Wanrooy. ,,Net als vorige week zat er alweer een beauty bij.”