BLC verprutst kans op eerste periodetitel, doelman Remon van Rijswijk kopt SV Capelle naar gelijkspel

zaterdag 3DBLC had het al niet meer in eigen hand, maar kan na de 2-1-nederlaag tegen NOAD'32 de periodetitel zo goed als vergeten. ONI, de nieuwe koploper in de derde klasse, speelt volgende week zaterdag een inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Haaften. Enkel een nederlaag van meer dan acht doelpunten verschil volstaat voor BLC om alsnog periodekampioen te worden.

GDC - GVV’63 2-5 (1-3) 16. Wesley van de Wardt (pen.) 1-0, 27. Jeffrey van der Meijden 1-1, 34. Mathijs Libbers 1-2, 41. Daniël Bouma 1-3, 62. Mathijs Libbers 1-4, 72. Michel Kooijman 1-5, 80. Justin Youell 2-5.

Binnen drie minuten had de thuisclub al twee grote kansen verprutst. Toen Wesley van de Wardt na ruim een kwartier een hevig bediscussieerde strafschop benutte, leek bij GDC de gedachte post te vatten dat de buit al binnen was.

GVV'63, dat al anderhalve maand in een wak bivakkeerde, maakte uit het niets gelijk. Daarmee kantelde de wedstrijd volledig. Pas bij de stand 1-5 stribbelden de geel-blauwen middels een treffer van Justin Youell nog een beetje tegen. “We hebben er te makkelijk over gedacht”, vond GDC-trainer Edin Curic.

ONI – TSVV Merlijn 11-2 (6-0) 4. Floris Wouters 1-0, 12. Sander de Bont 2-0. 16. Jaap van der Waarden 3-0, 19. Sander de Bont 4-0, 21. Jaap van der Waarden 5-0, 36. Sander de Bont 6-0, 48. Job Heuvelmans 6-1, 53. Lars van de Zanden 6-2, 54. Yesse Gire 7-2, 56. Yesse Gire 8-2, 64. Yesse Gire 9-2, 77. Sander de Bont 10-2. 80. Lars van der Kletersteeg 11-2.

Binnen twintig minuten was het al 4-0 voor ONI, dat zaterdag de eerste periode bijna binnenhaalde. Daarna werd het lange lijdensweg voor de Tilburgers. “We misten maar liefst acht basisspelers door blessures, schorsingen en vakanties”, vertelde TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. “Is geen excuus, anders hadden we ook verloren. ONI heeft een prima ploeg.”

SV Capelle - BZC’14 3-3 (2-1) 27. Christian van Hilst 1-0, 32. Sijmen Branderhorst 2-0, 38. Jasper Gouda Quint 2-1, 74. Erik van Dalen 2-2, 86. Jasper Gouda Quint 2-3, 90+1. Remon van Rijswijk 3-3. Rood: 80. Mark Klinkhamer (SV Capelle).

Spektakel in SV Capelle waar doelman Remon van Rijswijk zijn ploeg een punt bezorgde door uit een hoekschop raak te koppen. “Ik had Remon nog nooit een bal zien koppen. Ik stond perplex. Wat een knotsgek einde”, zegt Van Pelt, die uren nadien het nog maar amper kan geloven.

Het eerste halfuur had BZC’14 weinig te vertellen. Een wissel pakte echter goed uit. “We gingen domineren, scoorden nog voor rust tegen”, zag BZC'14-trainer Hans de Jong. “In de tweede helft kwamen we verdiend op een voorsprong.” Die ging in de slotfase dus teloor. “We lieten die keeper helemaal vrij staan. Dat mag eigenlijk niet gebeuren.”

NEO’25 – Haaften 3-1 (2-0) 37. Jesse Trapman 1-0, 39. Mitch Soffner 2-0, 47. Thijmen Gerringa 2-1, 90. Scott Blankensteijn 3-1.

“We waren veel beter dan Haaften”, zag trainer Stefan Brok. “Prompt maakten die gasten na rust een doelpunt, waren we de regie helemaal kwijt en werd het pompen of verzuipen.” Uiteindelijk scoorde Scott Blankensteijn de beslissende derde treffer. Haaften-trainer Bart Fransen had gehoopt dat de eerste competitiezege (vorige week zaterdag tegen MVV’58, red.) een aardig vervolg zou krijgen. “We hadden meer verdiend dan een nederlaag. Toen Thijmen Gerringa vlak na de rust de aansluitingstreffer scoorde, waren we heer en meester. Maar dat moet je wel uitdrukken in doelpunten. Dat kregen we niet voor elkaar.”

Vuren – Sparta’30 2-4 (2-2) 12. Vuren 1-0, 19. Derk Groenenberg 1-1, 27. Vuren 2-1, 33. Derk Groenenberg 2-2, 88. Derk Groenenberg 2-3, 90+1. Jan de Fijter 2-4.

“Vuren was stukken beter, kreeg heel veel kansen. Maar bij ons zat een engeltje op de lat. Het aluminium werd drie keer geraakt”, aldus Sparta'30-trainer Mark van Noorloos. Slechts zelden meldde de ploeg uit Andel zich voor het doel van de opponent. Maar als dat gebeurde, was het raak. Jan de Fijter, inmiddels 39 jaar, kopte in de laatste minuut de hoop van Vuren op rechtvaardigheid weg.

NOAD’32 – BLC 2-1 (0-1) 40. Niels Nagtzaam 0-1, 63. Julian Vos 1-1, 82. Remy Schouwenaar 2-1.

Wilde BLC nog een kans maken op de eerste periode, dan moest er in Wijk en Aalburg worden gewonnen. Na rust gingen de Bosschenaren toch de bietenbrug op. Dat was grotendeels de schuld van de scheidsrechter, vond trainer John Huisman. “Tot twee keer toe werd een doelpunt van Piet Vollebergh afgekeurd. Eentje voor vermeend buitenspel, die andere was te belachelijk voor woorden. Piet kreeg de bal van een verdediger van NOAD’32 aangespeeld, die clubgrensrechter stak zijn vlag omhoog. De scheids trapte er met open ogen in.”