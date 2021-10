BLC wint van MVV’58 maar blijft met een aderlating over

3DDe Bosschenaren wonnen met 3-1 van MVV'58, maar verloren wel drie spelers aan een blessure in een chaotische wedstrijd. BLC hield desondanks de drie punten over aan het duel tegen de ploeg uit Meteren

BLC – MVV’58 3-1 (1-0). 11. Piet Vollebergh 1-0 59. 1-1 63. Piet Vollebergh 2-1 83. Niels Nagtzaam (pen.) 3-1.

Bijzonderheid: Binnen twintig minuten vielen Youri Minkels en Bas van den Berk met blessures weg uit de hoofdmacht van de Bosschenaren. “Dat was een aderlating”, aldus trainer Danny Otterloo. “Dat zag je in de eerste helft ook terug aan het spelbeeld. Dat was behoorlijk chaotisch. In de rust de poppetjes wat herschikt, dat pakte in de tweede helft beter uit.” Ook Piet Vollebergh, goed voor twee treffers, werd getroffen door een kwetsuur. “Niet zo ernstig, Piet is er volgende week weer bij. Met Bas en Youri gaat dat langer duren.”

GVV’63 – Sparta’30 3-3 (1-2). 25. Mathijs Libbers 1-0 26. Lennard van Andel 1-1 37. Anrico Visser 1-2 60. Mathijs Libbers 2-2 77. Daniel Bouma 3-2 90+7. Mike Rutters (pen.) 3-3.

Bijzonderheid: De rol van de scheidsrechter vond GVV-trainer behoorlijk dubieus. “In de eerste helft maakte de doelman van Sparta’30 hands, maart ging hij mee in het verhaal van de clubgrensrechter. Die had kennelijk gezien dat op het moment van trappen de keeper op de kalklijn stond. Bij de gelijkmaker diep in blessuretijd ging buitenspel aan vooraf. Gevlagd door onze assistent, daar ging hij niet eens naartoe.” Maar ook: “We hebben het aan onszelf te wijten. Niet ons niveau gehaald, Sparta’30 verdiende een punt. Maar zuur was het wel, als je op karakter een kwartier voor tijd een voorsprong neemt en denkt die over de streep te trekken.”

Sparta-trainer Peter Burg was “supertevreden”. “We speelden onze beste eerste helft van dit seizoen. Daarna toch nog op achterstand gekomen, maar de jongens hebben mentaliteit getoond en zijn blijven knokken voor een goed resultaat. Een verdiend punt.”

NOAD’32 – SV Capelle 0-4 (0-1). 43. (e.d.) 0-1 56. Quinten van Caem 0-2 73. Ferry Caron 0-3 85. Vicente Ndongola 0-4.

Bijzonderheid: Dat SV Capelle zomaar zijn goddelijke gang mocht gaan, dat was bezijden de waarheid. “Maar we misten de brutaliteit in de duels”, vond Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. “Te lief, het mocht allemaal wat mannelijker.” De score was volgens De Waal geflatteerd. “We hebben wel degelijk kansen gehad, maar die gingen er niet in.” Alweer de derde nederlaag in vier wedstrijden. “Paniek? Nee, joh. Daar is het te vroeg voor. We weten waar het aan ligt: te veel blessures.” Lichtpuntje: Ruben Bouman keerde na een kwetsuur weer terug.

Haaften – ONI 2-3 (1-1) 9. 0-1 40. Jeffrey Wolf 1-1 51. 1-2 75. Thijmen Geringa 2-2 85. 2-3.

Bijzonderheid: Tot voor zaterdagmiddag stond Haaften op een derde plaats. Dat had niemand verwacht. ONI, dat nog geen punt had gepakt, zou dus te pakken moeten zijn. Dat gebeurde niet, want in de slotfase van legde geen enkele verdediger van Haaften een aanvaller van ONI een strobreed in de weg. “Er viel weinig af te dingen aan de nederlaag”, zegt trainer Bart Fransen. “We wisten dat ONI zijn stinkende best zou doen voor een resultaat, wij hebben daar te weinig tegenover gezet.”

Vuren – BZC’14 2-2 (2-0). 18. 1-0 33. 2-0 67. Diewe Kolbach 2-1 88. Max Vervoorn 2-2. Rood: 90. Diewe Kolbach van BZC’14.

Bijzonderheid: Diewe Kolbach is een van de sterkhouders bij BZC’14. Maar scoren, dat overkomt hem maar zelden. In Vuren kreeg Kolbach dat voor elkaar. Met die treffer gaf hij de gasten weer energie: na een matige eerste helft zou er weleens meer in kunnen zitten dan een nederlaag. En dat bleek, in de 88e minuut was Max Vervoorn die de netten liet trillen. Toch een kleine deceptie voor Kolbach, zag trainer Lenard Weber. “Hij maakte een overtreding waar de bal niet was, werd bestraft met rood.”

NEO’25 – GDC 0-1 (0-0). 83. Tom van Rijswijk 0-1.

Bijzonderheid: Vorige week had Gerrit Molenaar, trainer van GDC, een gouden hand van wisselen in de wedstrijd tegen BLC. Op sportpark De Gaard herhaalde hij dat kunststukje, alweer in de rust. Daan Dernison mocht alweer opdraven, hij maakte met een assist op Tom van Rijswijk uiteindelijk het verschil in een zeer matig potje. “We waren niet in onze beste doen en hadden het lastig tegen het defensieve NEO. Maar goed de punten zijn binnen, daar draait het om.”

Zijn collega Stefan Brok baalde. “Gaandeweg de wedstrijd had ik verwacht dat we ons eerste puntje zouden pakken. Een verdwaalde bal doet ons de das om.” In de eerstvolgende wedstrijd staat koploper SV Capelle op de rol voor de rodelantaarndrager. “Kun je in deze situatie beter treffen dan een directe concurrent.”

Schelluinen – TSVV Merlijn 2-0 (0-0). 51. Pascal van Delden 1-0 76. Pascal van Delden 2-0.

Bijzonderheid: Pascal van Delden is het goudhaantje bij de thuisclub. De spits is aardig op dreef. Hem geen kans geven, dat was het het parool. In het theorie heel logisch, in de praktijk lukte dat niet. Van Delden gaf dus het voorbeeld. “Wij zijn vergeten dat na te volgen”, zag Merlijn-trainer Erik Oeben.