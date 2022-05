Bliksemsnel doelpunt helpt ASH langs Leerdam Sport

Eerste klasse B Sarto pakt ticket voor de nacompeti­tie na gelijkspel tegen DOSKO, spelen nog om thuisvoor­deel

Het is eindelijk officieel Sarto mag aantreden in de nacompetitie. De ploeg van Dennis Dekkers speelde gelijk tegen een verdedigend DOSKO, maar dat was genoeg voor een ticket. Het resultaat van de laatste twee wedstrijden gaat bepalen of Sarto thuis mag aantreden of dat er nog een uitwedstrijd gaat komen.

22 mei