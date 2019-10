BMC-keeper Langenhuijsen krijgt schop tegen hoofd, ligt tien minuten op de grond en speelt wedstrijd toch uit

Derde klasse DJasper Langenhuijsen is een bikkel met een hoofdletter B. De keeper van BMC kreeg tegen Helmondia een schop tegen zijn hoofd, lag tien minuten in het gras en speelde het duel toch uit. Met een dikke bult op zijn hoofd ging hij naar huis en het is maar de vraag of doorspelen zo verstandig is. Ook verloor de ploeg uit Berlicum met 0-4.

BMC – Helmondia 0-4 (0-2). 25. 0-1, 30. 0-2, 57. 0-3, 70. 0-4.

BMC-trainer Manfred van Erp: ,,De eerste 25 minuten spelen we goed, maar na de eerste mogelijkheid – die ook meteen raak is – van Helmondia raken we het helemaal kwijt en houden we ons niet meer aan de afspraken.”

,,BMC-keeper Jesper Langenhuijsen kreeg vlak voor rust een schop tegen zijn hoofd en bleef in de rust zo’n tien minuten op de grond liggen, maar heeft wel de hele wedstrijd uitgespeeld. Hij heeft een bult op zijn hoofd en is na de wedstrijd direct naar huis gegaan”, aldus Van Erp.

Den Dungen – Boekel Sport 2-2 (0-1) 20. Sjuul Hurkmans 0-1, 52. Tom Schuurmans 1-1, 60. Jeffrey Sterks 2-1 (pen), 85. Tim Schuijers 2-2.

,,We hebben te weinig gekregen op basis van de eerste helft”, stelde Boekel Sport-coach Marc van de Ven. ,,Doodzonde dat we de kansen op de 0-2 en 0-3 misten. Een overwinning hadden we zeker verdiend.”

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,Voor rust ging de wedstrijd gelijk op. Na rust speelden we goed en hadden we moeten winnen. Na de penalty en na de gelijkmaker van Boekel Sport hebben we hiervoor kansen gehad.”

Na rust boog Den Dungen een achterstand om in een voorsprong. Vijf minuten voor tijd gaf de thuisclub de overwinning uit handen.

Nooit Gedacht –Avanti’31 4-3 (2-2). 3. Bob van Iersel 1-0, 12. Mauro Brus 1-1, 25. Mauro Brus 1-2, 28. Bob van Iersel 2-2, 60. Frank van Herpen 3-2 (pen), Mauro Brus 3-3, 88. Frank van Herpen 4-3 (P).

,,We hebben weer goed gevoetbald”, merkte Nooit Gedacht-coach Arno Methorst op. ,,Na vorige weken onszelf niet beloond te hebben, maken we vandaag wle de winnende. We geven hiermee een sterk signaal af, iets dat de jongens bij de trainingen op dinsdag en donderdag ook al deden.”

Bijzonder waren de prestaties van linksback Frank van Herpen. Na twee assists op Bob van Iersel bleef hij tot tweemaal toe koel bij twee zeer belangrijke pingels.

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,Voor rust heb ik een mooie wedstrijd van beide kanten gezien. Na rust hebben we niets weggegeven, maar verliezen we door twee strafschoppen waarvan er één niet terecht was.”

Mauro Brus zorgt voor de drie doelpunten van Avanti’31. ,,Na het rustsignaal loopt een speler van Nooit Gedacht met zijn arm om de scheidsrechter samen met de leidsman al lachend naar binnen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt en vond ik erg vreemd”, aldus Van Wanrooij.

Margriet – Nijnsel 1-0 (1-0). 17. Roy Govers 1-0.

Saaier kon een wedstrijd niet volgens Margriet-aanvoerder Joey Schuurmans. ,,We hebben maar één kans gehad en die hebben we gescoord”, concludeerde hij.

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: ,,Het enige doelpunt viel uit een twijfelmoment aan onze kant. Verder was ons tempo te laag en hadden we te weinig fantasie.”

Tijdens de warming-up viel Nijnsel-spelmaker Jelle de Louw uit: hij had last van een heupspier.

FC Schadewijk – RKPVV 1-1 (1-0). 7. Tom van Liemburg 1-0, 90. Martin Roelofs (ED).

,,We hadden het vooral de laatste twintig minuten lastig tegen RKPVV”, stelde FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Martin Roelofs heeft ons de hele wedstrijd in leven gehouden, dus hoe lullig was het dat hij de bal in de laatste seconde uit zijn handen laat vallen?”

Bijzonder was de wedstrijd van FC Schadewijk-doelman Martin Roelofs. Negentig minuten lang speelde hij een wereldpot, maar in de laatste seconde was het geluk op.

SCG’18 – Excellent 1-1 (1-0). 12. Dennis van Nistelrooij 1-0, 58. 1-1.

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,We hebben vandaag twee punten laten liggen. Na ons doelpunt hadden we de 2-0 moeten maken, daarvoor hebben we genoeg kansen gehad.”

,,In de laatste tien minuten gingen we te veel mee in het opportunistische spel van Excellent door onrustig te spelen en te snel voor de voorzet te kiezen”, aldus Wissing.

Handel – Schijndel 1-2 (1-1). 25. Marc Onwezen 0-1, 33. 1-1, 90. Brent Blummel 1-2.

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,Na rust stonden we onder druk, maar winnen we dankzij Brent Blummel die scoort uit een voorzet van Ivo Branten.