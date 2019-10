BMC wint op dag dat trainer Van Erp zijn vertrek aankondigt

Zondag won BMC zijn wedstrijd tegen Avanto’31. Na afloop kondigde Manfred van Erp, trainer van de bezoekers, zijn vertrek aan.

Avanti’31 – BMC 2-3 (2-2). 13. Alenandro Navarro 1-0, 18. Koen van Engeland 2-0, 23. Thijs Govers 2-1, 33. Robin Smit 2-2, 55. Noud Voets 2-3.

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,We hebben in de eerste helft zo veel kansen gecreëerd, door de ruimte achter de verdediging van BMC. Maar we geven de doelpunten ook eenvoudig weg.”

BMC-trainer Manfred van Erp: ,,We stonden in het begin slecht. In de tweede helft bracht ik jeugdspeler Tom Pennings als middenvelder in, waardoor we meer grip op het middenveld kregen.”

Bijzonderheden: Manfred van Erp stopt aan het eind van het seizoen als trainer van BMC. Het bestuur van BMC en hij hebben dit deze week in goed overleg besloten. ,,Na zeven seizoenen bij BMC, waarvan straks drie als hoofdtrainer van BMC 1, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging”, geeft Van Erp aan.

RKPVV – SCG’18 2-0 (1-0). 12. 1-0, 62. 2-0.

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,In de eerste helft hielden we ons goed staande, maar creëerden we te weinig. Na de tweede tegentreffer gingen we opportunistischer spelen.”

Bijzonderheid: Voor het eerst verving Dennis van Nistelrooij in de basis SCG’18-spits Kaj de Visser, die geblesseerd is aan zijn rug. ,,Dennis mag zich op die positie de komende weken gaan bewijzen”, aldus Wissing.

Helmondia – Den Dungen 3-0 (1-0). 35. 1-0, 50. 2-0, 75. 3-0.

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,Dit is een terechte nederlaag, Helmondia is fysiek beter.”

Bijzonderheid: Hoewel de thuisclub beter was, kreeg Den Dungen in de eerste twintig minuten wel twee goede kansen.

Schijndel – Nooit Gedacht 3-1 (0-0). 55. Martijn van Grinsven 1-0, 60. Brent Blummel 2-0, 70. Tjeerd Pijnenburg 3-0, 85. Rick van Roosmalen 3-1.

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,Na de eerste helft wist ik dat de ploeg die als eerst zou scoren de wedstrijd ook zou winnen.”

,,Het was gewoon niet goed van onze kant”, stelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Het wordt nu tijd om even achter de oren te krabben, want het moet echt anders.”

Bijzonderheid: In een tijdsbestek van een kwartier beslist Schijndel de wedstrijd.

Excellent - Margriet 2-1 (0-1). 4. Rob van der Ven 0-1, 57. 1-1, 75. 2-1.

,,Het was ontzettend aan elkaar gewaagd”, vond Margriet-trainer Maarten van Vugt. ,,We hadden zeker een punt verdiend.”

Boekel Sport - Handel 1-5 (1-3). 8. 0-1, 15. Rens van der Wijst 1-1, 25. 1-2, 35. 1-3, 46. 1-4, 80. 1-5.

,,Een slechte wedstrijd”, is Boekel Sport-trainer Marc van de Ven kort. ,,In de rust hebben we nog geprobeerd om het een en ander recht te zetten maar na de 1-4 was de wedstrijd gespeeld.”