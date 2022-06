Boekel Sport bezorgt Van de Ven ideale afscheidscadeau en wordt kampioen

Doelman Michiel Merks was door het dolle heen nadat Boekel Sport met een 2-0 overwinning het kampioenschap had binnengehaald. ,,Vanaf dag één was het besef hier, er is een doel en dat is kampioen worden”, vertelt hij tussen de felicitaties door. ,,Er waren wel een paar momenten waar je dacht, gaat het nog mis. Het vertrouwen is zo hoog geweest, dan sta je hier vandaag, win je en barst het feest los.” Trainer Marc van de Ven, die volgend seizoen de overstap maakt naar HVCH, neemt afscheid met een kampioenschap.