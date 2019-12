Boekel Sport blijft maar scoren: zestien doelpunten in drie wedstrijden

Zondag 3dBoekel Sport zit in een goede flow. Het won zondag met 5-1 van SCG’18. In de afgelopen drie wedstrijden hebben de spelers van Boekel Sport maar liefst zestien keer gescoord.

Boekel Sport – SCG’18 5-1 (2-0). 2. Tim Schuijers 1-0, 41. Tim Schuijers 2-0, 59. Rens van der Wijst 3-0, 68. 3-1, 78. Juul Hurkmans 4-1, 90. Edward Schouten 5-1.

,,Zestien goals in drie wedstrijden, wij zijn tevreden”, stelde Boekel Sport-coach Marc van de Ven lachend. ,,Misschien komt de winterstop wat te vroeg. Voor rust waren wij dominant, zij hebben de bal geen moment aangeraakt. Na rust krijgen we het lastig met hun druk, maar brachten we Edward Schouten die het voetbal weer terugbracht in de ploeg. We hebben echt een goede wedstrijd gespeeld.”

Bijzonder was de invalbeurt van supersub Edward Schouten. ,,Toen hij erin kwam gaf hij direct een assist op de 3-1 en mocht hij uiteindelijk zelf de 5-1 noteren. Het is een luxe dat we hem op de bank hebben zitten”, aldus Van de Ven.

FC Schadewijk – Excellent 0-0.

,,Het was echt een typische 0-0-wedstrijd”, stelde FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Beide ploegen waren erg voorzichtig zonder veel te creëren. Een doelpunt van ons wordt vanwege buitenspel afgekeurd en het werd langzaam duidelijk dat Excellent zich ingroef voor één punt. Aan de andere kant, als derde de winterstop in is helemaal geen verkeerd gegeven.”

BMC – Nooit Gedacht 1-1 (1-1). 12. 1-0, 44. Tim Bissels 1-1.

,,Het was een moeizame wedstrijd. BMC zat er constant dicht op en we konden niet echt opbouwen”, stelde Nooit Gedacht-trainer Arno Methorst. ,,Pas na het eerste halfuur kregen we enigszins grip op de wedstrijd en kwamen we nog langszij. Tevreden ben ik echter niet. Donderdag trainden we erg goed maar daar lieten we vandaag bij de warming up niets van zien.”