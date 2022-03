Boekel Sport houdt goede reeks in stand: vijf wedstrijden in twee weken leveren vijftien punten op

,,We zijn heel content met de overwinning. Al helemaal omdat we de afgelopen 14 dagen, 5 wedstrijden hebben gespeeld en 15 punten hebben gehaald. We hebben dus het maximale eruit gehaald en het is een hele knappe reeks. In het begin hadden we een paar kleine kansjes en in de 12e minuut scoren we een penalty. We gaan door en opzoek naar meer. Na de rust hadden we veel balbezit. Iedereen was vermoeid van de afgelopen weken, en de tegenstander kon daar niks tegenover zetten. Dit resulteerde in een laag baltempo. Uiteindelijk maakte Tim Schuijers in de 65e minuut nog de 5-1 en dit werd de eindstand”, zei: Boekel Sport-trainer Marc van de Ven.