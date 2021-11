Boekel Sport in tweede helft ruim langs Rood Wit

,,In de eerste zes minuten hebben we drie kansen gecreëerd, maar deze niet afgemaakt. We speelden slordig en niet op het goede niveau. Toch wist Tim Schuijers de 1-0 te maken, door de bal snoeihard in het doel te koppen. Het eerste kwartier van de tweede helft hadden we het lastig, maar door sterke wissels kwamen we er weer bovenop”, beschreef Boekel Sport-trainer Marc van de Ven. Van de Ven is ook trots op zijn invallers: ,,Ze trokken de wedstrijd naar zich toe, toen het moeilijker ging in de tweede helft.

,,In de eerste helft hebben we Bladella goed van onze eigen goal af kunnen houden. We kwamen op voorsprong en hadden kansen om de voorsprong uit te breiden. Dat lukte helaas niet. De voorsprong bij rust was dan ook dik verdiend. In de tweede helft krijgen ze in de eerste tien minuten twee corners en dan staat het zomaar 2-1. Erg zuur. Daarna herpakten wij ons redelijk en zat het ons tegen. We schoten nog een keer op de paal. Uiteindelijk kwamen zij via een uitval op 3-1 en konden we daarna de aansluiting niet meer vinden. In mijn ogen hebben we onverdiend verloren van een betere ploeg”, oordeelde Nijnsel-trainer Carlo Vorstenbosch.