Boekel Sport pakt koppositie door zege op Hapse Boys

Boekel Sport - Hapse Boys 4-2 (2-2). 6. Sjuul Roelofs 0-1, 34. Rens van der Wijst 1-1, 34. Job Kemperman 1-2, 43. Tim Schuijers 2-2, 60. Jan van den Acker 3-2, 86. Tim Schuijers 4-2.

,,We raakten niet in paniek, ondanks dat we tweemaal op achterstand kwamen”, vond de scorende Boekel Sport-captain Tim Schuijers. ,,Zeker in de tweede helft hebben we goed gespeeld tegen deze stugge tegenstander en uiteindelijk verdiend gewonnen. We zijn de nieuwe koploper en dat gaan we vieren ook.”

Pas in de tweede helft kon Boekel Sport het verschil maken tegen het nog puntloze Hapse Boys. De bezoekers kwamen tweemaal ietwat gelukkig op voorsprong, maar werden na rust op waarde geklopt door een goed spelend Boekel Sport. De geelzwarten trokken vandaag niet alleen de wedstrijd naar zich toe, maar ook nog de koppositie in de derde klasse D, door puntverlies van concurrent Excellent. Die tegenstander is over twee weken te gast op sportpark De Donk.

Nijnsel – SV Unitas’59 0-7 (0-3).

,,Tja, dit was uiteraard niet best,’’ Verzuchtte Nijnsel-trainer Carlo Vorstenbosch na afloop. ,,Binnen tien minuten was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Toen stonden we al 0-2 achter. We zijn absoluut niet in de wedstrijd gekomen. Na rust leek het optisch misschien iets beter te staan maar maakten ze ook binnen tien minuten drie doelpunten. Daarna hebben we de schade zoveel mogelijk beperkt. Dit was gewoon een totale off-day op alle fronten.”