Boekel Sport pakt punt tegen Melderslo

,,Het ging erg gelijk op, we scoorden terecht en hadden wel kansen om uit te lopen en schoten zelfs op de paal via Teun van den Elzen”, blikt Boekel Sport-coach Marc van der Ven terug. ,,De tegengoal is dan erg onnodig, zeker omdat die komt uit een misverstand. Als je de overhand hebt moet je de wedstrijd winnen en dat is ons vandaag niet gelukt.”