Boekel Sport staat met een man meer op het veld, maar houdt United SV lang in leven

Boekel Sport-trainer Marc van de Ven: ,,Het was een knappe overwinning. In de 1e helft hadden we ongeveer 70% van het balbezit. We maakten ook nog een doelpunt, maar deze werd afgekeurd. In de 36e minuut krijgt United SV rood voor het vasthouden van een doorgebroken speler, waardoor wij met een man meer op het veld staan. Desondanks blijft een doelpunt uit. In de tweede helft gaf United nog minder ruimte weg, maar gelukkig vonden we deze toch waardoor scoorden. Dit bleven we volhouden, waardoor de eindstand 4-0 werd.”

,,Het veld was zeer moeilijk bespeelbaar”, begon Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch. ,,Desondanks hebben wij goed compact kunnen spelen en het is ons gelukt om Hapert niet in hun spel te laten komen. We hielden de ruimtes klein en probeerden vanuit de counter om de ruimtes te benutten. In de eerste helft lukte dat goed en kwamen we in de slotfase op voorsprong. In de tweede helft konden we goed standhouden. Het laatste kwartier speelde Hapert de lange bal om via de luchtmacht kansen te creëren. Wij kregen toen vanuit de counter ook nog wel kansen op 0-2.” Over de kansen om van de laatste plaats af te komen: ,,We steken de laatste tijd inderdaad in een wat betere vorm. We spelen compacter en het zit wat vaker mee. We zijn ook goed in staat om vanuit de nul te voetballen. Daardoor tanken we vertrouwen. Je krijgt elke wedstrijd wel een kans – of meer – en die moeten we maken. Het gat is nog negen punten maar never say never. Het belangrijkste is dat de jongens nog strijden voor hun eergevoel. We bekijken het nu van wedstrijd tot wedstrijd en na een zwaar paasweekend genieten we nu gewoon heel erg van de drie punten.”