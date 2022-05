Boekel Sport wint lastige uitwedstrijd van Excellent, volgende week thuis kampioenswedstrijd tegen Vitesse'08

Boekel Sport-trainer Marc van de Ven: ,,We begonnen goed. We kregen een hoekschop mee, die voor het doel eindigden en deze schoten we er goed in. Hierna werd het een open wedstrijd, met voor beide ploegen kansen. In de rust werkten we aan de verdedigen, om deze beter weg te zetten. Hierdoor kwamen we in de tweede helft nauwelijks in de problemen. In de 65e minuut breiden we de scoren uit naar 0-2. Waardoor we verdient wonnen. Er was tijdens de wedstrijd veel publiek komen kijken, waardoor er een mooie sfeer ontstond.”