Boerdonk-coach vergelijkt team op erg aparte manier: eerste helft Teletubbies, tweede FC Barcelona

Odiliapeel – Boerdonk 2-5 (2-2). 1. Wouter Smits 1-0, 11. Bas van den Brand 2-0, 38. Roy Neuteboom 2-1, 43. Dennis van Rooij 2-2, 57. Roy Neuteboom 2-3, 64. Stan Hendriks 2-4, 76. Roy Swinkels 2-5.

,,Voor de rust speelden we als Teletubbies, in de tweede helft als Barcelona”, beschreef trainer Johan Strouken van Boerdonk het duel.

Roy Swinkels maakte wellicht het mooiste doelpunt van de middag: zijn schot van afstand belandde fraai in het doel van Odiliapeel.

Odiliapeel, vorig jaar nog op de rand van promotie naar de vierde klasse, heeft dit seizoen nog geen punt gepakt.

FC Uden – FC de Rakt 0-2 (0-0). 73. Jacky van Boxtel 0-1, 76. Rens van de Rakt 0-2.

,,Het is natuurlijk jammer want ik denk dat we zeker een punt hebben verdiend”, aldus verliezend trainer Toon Bongers.

,,We waren gebrand om een goed resultaat neer te zetten en dat is gelukt. Dit is een knappe overwinning die ons weer vertrouwen geeft voor de komende wedstrijden”, zag Eus Marijnissen, trainer van FC de Rakt.

In een derby met weinig kansen voor beide teams leek FC Uden via Halid Polat te scoren maar hij miste van dichtbij en in de daarop volgende aanval brak Jacky van Boxtel de ban.

VCO – WHV 1-3 (1-2). 6. Steven Lunenburg 0-1, 7. Thijs Lunenburg 0-2, 12. 1-2, 53. Thomas Bosch 1-3.

,,Een verdiende overwinning, maar we hadden geen enorm overwicht. We hebben een goede start van de competitie en staan nu derde”, aldus Martin Kaus, de tevreden trainer van WHV.

Het doelpunt van Thomas Bosch was volgens Kaus een beauty. ,,Een fantastisch mooi doelpunt; hij nam de bal uit de lucht op zijn voet en lobde die zo in het doel.”

Nederwetten – Keldonk 1-8 (1-5). 2. Leon van de Acker 0-1, 3. 1-1, 18. Tom van de Broek 1-2, 28. Giel Jans 1-3, 32. Tom van de Broek 1-4, 43. e.d. 1-5, 74. Tom van de Broek 1-6, 79. Leon van de Acker 1-7, 84. Ismael Boudouhi 1-8.

,,Een eenvoudige winst, er was een duidelijk kwaliteitsverschil tussen beide ploegen”, zag de trainer van Keldonk Ruud Fleskens.

Ollandia - Nieuw Woensel 2-2 (1-1) 16. Robbert Erven 1-0, 28. 1-1, 74. 1-2, 89. Stan de Beer 2-2.

,,We zijn heel goed weggekomen in de tweede helft”, stelde Ollandia-coach Bas van Engelen. ,,We hadden op basis van de eerste helft zeker moeten winnen, gezien de kansen.”

Elsendorp - Irene 4-4 (3-2). 24. 1-0, 30. 2-0, 30. Owen van Lith 2-1, 40. 3-1, 42. Ferdy van Zon 3-2, 48. 4-2, 75. Ferdy van Zon 4-3, 84. Owen van Lith 4-4.