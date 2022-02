Boerdonk en WHV verspelen zege, geen winnaar bij Keldonk - FC Uden

Boerdonk – DWSH’18 2-2 (1-0). 14. Tim van Alphen 1-0, 75. 1-1, 83. Jordi Neuteboom 2-1, 90. 2-2. Rood: 75. Roel van Alphen (2x geel), Nick Opheij (beiden Boerdonk). Bijz. DSWH’18 miste een penalty.

,,We hadden voor rust verder uit moeten lopen maar we benutten de kansen niet. Maar dit resultaat tegen de koploper is goed voor de moraal en hiermee toonden mijn spelers aan dat er meer in het team zit dan tot dusver er uit is gekomen”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Een kwartier voor tijd moest Boerdonk na twee rode kaarten binnen korte tijd met negen man verder maar kwam tegen de verwachting in op voorsprong door een doelpunt van Jordi Neuteboom. In de laatste minuut kwamen de bezoekers alsnog op gelijke hoogte.

WHV – Elsendorp 2-2 (2-0). 5. Teun van Mill 1-0, 31. Gino Bosch 2-0, 57. 2-1, 73. 2-2.

,,Van tevoren had ik voor dit resultaat getekend maar met wat geluk hadden we wedstrijd over de streep getrokken. We hebben lekker gevoetbald tegen een goede tegenstander voor wie we niks onder deden”, beschreef Bas van Engelen, trainer van WHV, het duel.

Volgens trainer Bas van Engelen kreeg Kay van Erp nog voor rust een grote kans op 3-0. ,,Oog in oog wilde hij met een stiftje de keeper verschalken maar hij nam bij deze poging teveel gras mee.”

Keldonk – FC Uden 2-2 (1-0). 1. Roy van der Heijden 1-0, 46. Marijn Derks 1-1, 52. Mike van Lierop 1-2, 54. Tom van de Broek 2-2.

,,We kregen kansen genoeg om het duel al voor rust te beslissen maar dat lieten we na. En al snel na rust stonden we zelfs op achterstand. We hadden sowieso moeten winnen dus ik heb een ontevreden gevoel over deze wedstrijd”, vatte trainer Ruud Fleskens van Keldonk het duel samen.

,,We hebben een punt gewonnen want Keldonk had ruim kunnen winnen. Ik weet niet of het aan de tegenstander lag of aan ons zelf maar we hebben onder de maat gevoetbald”, aldus de trainer van FC Uden Roy Vermeij.

A-junior Sieb Sigmans miste namens Keldonk twee keer alleen voor doel en trainer Ruud Fleskens vroeg hem hoe hij deze gemiste kansen moest beschrijven voor de krant. Sieb antwoordde zijn trainer: ,,Noem het maar ‘bijna-doelpunten’.”